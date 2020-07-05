Türkiye'de günlük koronavirüs verileri açıklandı

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 19 kişi vefat etti. Vaka sayısı ise 6 azalarak 1.148 oldu.

Dün 20 kişi vefat ederken, 1.154 hastaya Covid-19 teşhisi konmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Covid-19 salgınıyla ilgili son verileri sosyal medya hesabından paylaştı. Koca, tekrar yoğun bakım hasta sayısındaki artış eğilimine dikkat çekti. Sağlık Bakanı Koca'dan 'son günlerde göstergelerimiz tedirginliğimizi artırmaktadır' açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, son verilerle ilgili olarak uyarıda bulundu. 'Tehlike henüz geçmiş değil, son vakaya kadar ülkemiz de vatandaşlarımız da bu riskin altında' diyen Koca, 'Son günlerde göstergelerimiz tedirginliğimizi artırmaktadır' ifadelerini kullandı. Bakan Koca, 'Vatandaşlarımızdan beklentimiz, normalleşme döneminde tedbirlere daha bir hassasiyetle uymalarıdır. Tehdidin karşısına tedbiri koyalım. Kısaca temizlik, maske, mesafe diye özetlediğimiz tedbirlere ısrarla ve sebatla uyalım' diye konuştu. Euronews Türkçe

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