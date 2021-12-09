"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 ARALIK 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Türkiye'de hortum oluşma sıklığı arttı

09 Aralık 2021, Perşembe 11:34
Küresel ısınmaya bağlı olarak artan yüzey ile atmosfer sıcaklıkları, buharlaşma ve atmosferdeki su buharı içeriği, Türkiye’de hortum oluşma sıklığı ve alansal dağılımını artırdı.

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde görülen hortumlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hortumların oluşumunun büyük ölçüde atmosferik olaylarla bağlantılı olduğunu belirten Türkeş, son 20 yıla kadar dünyada ağırlıkla Meksika Körfezi ile ABD’nin orta güneyinden orta bölümüne kadar olan alanlarda yayılan hortum coğrafyasının genişlediğini söyledi.

Prof. Dr. Türkeş, hortum oluşum sıklıklarındaki değişimler kadar şiddet ve etkilerindeki artışın da küresel iklim değişikliği ile alakalı olduğunu vurgulayarak iklim modelleme çalışmalarının yüzey ve atmosfer sıcaklıkları, buharlaşma ve atmosferdeki su buharı içeriğinin artmasının hortum oluşum sıklığını ve şiddetini artıracağını gösterdiğini dile getirdi.

Türkiye'de 30 sene önce rastgele görülen hortum olaylarının arttığına dikkati çeken Türkeş şöyle konuştu:

"Daha çok Akdeniz’de Antalya ve İskenderun körfezlerinde görülüyordu. Son 20 yılda hortum olaylarının sayısında ve alansal dağılışında ciddi bir artış gözlendi. Artık Türkiye’nin bütün kıyı bölgelerinde, özellikle Marmara Denizi çevresi, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Güney Batı Anadolu kıyıları, İzmir yöresi, Edremit Körfezi, en sık olarak Batı Akdeniz'de Antalya Körfezi ve Doğu Akdeniz'de İskenderun Körfezi çevresinde hortum olaylarının sayısında belli bir artış var. Giderek hortum klimatolojisi oluşuyor.”

En riskli yerler

İzmir’in Çeşme ilçesinde geçen kış ve 7 Aralık’ta görülen hortumun bir Akdeniz siklonunun soğuk cephesinin geçişi ile alakalı olduğunu belirten Türkeş şunları kaydetti:

"Geçmişte bu kadar nemli, ılık koşullar bu mevsimde yaşanmıyordu. Küresel ısınma bir yandan yüzey sıcaklıklarını, bir yandan da buharlaşmayı ve havanın nem içeriğini artırdığı için bu olaylar çok daha şiddetli olabiliyor. İklim değişikliği, küresel ısınmanın şiddeti arttıkça bu koşullar daha fazla hortum oluşumunu tetikleyecek gibi duruyor. Hortum açısından en riskli yerler Marmara Denizi çevresi, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Edremit ve İzmir körfezleri, Çeşme Yarımadası ile Güney Batı Anadolu kıyılarıdır."

"Fırtınalara uyumlu kentsel tasarımlar yapılmalı"

Prof. Dr. Türkeş, hortumların oluşturacağı zararlara karşı tedbir alınabileceğini dile getirerek "Fırtınalara karşı daha uyumlu kentsel tasarımlar yapılmalı. Bina süslemeleri, çatılar, binaların eklentileri, tabelalar artık daha kuvvetli fırtınalar oluşabileceği düşünülerek yapılmalı. Yapıların daha az pürüzlü yüzeyler oluşturacak şekilde sağlam yapılması gerekir." dedi.

AA

Etiketler: Türkiye, hortum oluşma sıklığı
Okunma Sayısı: 159
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Covid-19 aşılarının antikor oranları karşılaştırıldı

    ABD'den Çin'in Sincan bölgesinden ithalatı kısıtlama kararı

    İsrail güçleri 28 Filistinliyi gözaltına aldı

    Dünyada hapisteki gazeteci sayısı rekor kırdı

    Türkiye'nin çağrılmadığı 'Demokrasi Zirvesi' bugün başlıyor

    Çin modeli demokraside işlemez

    Müslüman kadın belediye başkanı seçildi

    Hukuktan uzaklaştıkça fakirleşiyoruz

    Kurdaki yükseliş bahane, zamlar şahane

    Kim bu stokçular?

    Herkes üzerine düşeni yapmak zorunda

    Filistin memnun

    16 yıllık Merkel dönemi sona erdi: Almanya’nın yeni Başbakanı Scholz oldu

    ABD'nin kuzeybatısında 24 saatte 40'tan fazla deprem

    BioNTech/Pfizer: Hatırlatıcı doz Omicron varyantına karşı koruyor

    Türkiye'de son 24 saatte 192 kişi vefat etti

    UEFA Bölgeler Kupası'nda Türkiye'nin rakipleri belli oldu

    Kiralar yüzde 65 arttı

    12 Eylül’de uygulandı

    Instagram şikayetleri yüzde 224 arttı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrasi ve asayişin manevî muhafızlarıyız
    Ahmet BATTAL

    DDD=Darbeden dokunulmazlık devşirmek
    Süleyman KÖSMENE

    Bornova’da bir eviniz var!
    Ali FERŞADOĞLU

    Neden kâinat 6 günde yaratılmış?
    Faruk ÇAKIR

    Zarara bile bile...
    Genel

    Müslüman kadın belediye başkanı seçildi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Muhabbeti en evvel Allah’a vermeli
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    “Gayr-ı Müslim reis olamaz, fakat hizmetkâr olur”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.