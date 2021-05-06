Türkiye'de nisan ayında yağışlar yarı yarıya azaldı

Türkiye'de uzun yıllar nisan ayı yağış ortalaması 59,1 milimetre olarak ölçüldü. Geçen yıl nisan ayında 49,9, bu yılın nisanında 30,7 milimetre yağış düştü.

Türkiye'de nisan ayında yağışlar uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 48, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 azaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar nisan ayı yağış ortalaması 59,1 milimetre olarak ölçüldü. Geçen yıl nisan ayında 49,9, bu yılın nisanında 30,7 milimetre yağış düştü.

Buna göre Türkiye'de nisan ayında yağışların, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 48, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 azaldığı tespit edildi.

Nisan yağışları Antalya'nın batısı, Burdur, Isparta, Denizli, Aydın'ın kuzeyi, Marmaris, Malatya, Elazığ, Van, Ağrı, Muş, Bitlis çevreleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin tamamına yakınında normallerine göre yüzde 80’den fazla azalma gösterdi. Batı Karadeniz sahil kesimi, Kırklareli’nin kuzeyi ve Nallıhan çevreleri ise yüzde 100’den fazla artış göstererek kayıtlara geçti.

Nisan ayında en az yağış 5 milimetre ile Şanlıurfa'da, en fazla yağış 105 milimetre ile Düzce'de ölçüldü.

Normaline göre yağışlarda en fazla azalma ise yüzde 92 ile Batman'da kayıtlara geçti.

Geçen yılla kıyaslandığında yağışlar en fazla Marmara ve Ege bölgelerinde arttı. Bu nisan yağışlar sadece Marmara bölgesinde artış gösterdi.