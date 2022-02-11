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"Türkiye’de silâhlı şiddet %75 arttı"

11 Şubat 2022, Cuma 23:09
Umut Vakfı’nın raporuna göre Türkiye’de silahlı şiddet yedi yılda yüzde 75 arttı. 2021’de, 2020 yılından daha fazla şiddet olayı yaşandı.

Ferdî silâhlanmanın önlenmesi için çalışmalar yürüten Umut Vakfı’nın raporuna göre Türkiye’de silâhlı şiddet son yedi yılda yüzde 75 arttı. Rapora göre 2021’de, 2020 yılından daha fazla şiddet olayı yaşandı. Araştırmada Türkiye’de silâhlı şiddetin en çok yaşandığı bölgelere de yer verildi. Her yıl olduğu gibi nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu Marmara Bölgesi, 985 silâhlı şiddet olayıyla başı çekti. Bir yılda silâhlı şiddetin yüzde 21 ile en çok arttığı bölge ise 551 şiddet olayıyla Akdeniz oldu. Ege (492) ve İç Anadolu’da (507) ise bir önceki yıla göre yüzde 6’lık düşüş yaşandı. 2021’de Güneydoğu Anadolu’da 526 ve Karadeniz’de 524 silâhlı şiddet olayı görüldü. Olayların en çok yaşandığı iller ise sırasıyla, İstanbul (447), Adana (228), Samsun (222), İzmir (154), Bursa (149), Şanlıurfa (148), Antalya (135), Kocaeli (133), Konya (117) ve Diyarbakır (110) oldu. Dr. Ayhan Akcan “Cinayetlerde silâh kullanım oranı, özellikle intiharda silâh kullanımı ve silâhla soygun, gasp, hırsızlık gibi hadiselerde artış yüzde 400, yüzde 500 oldu. Buradaki kullanılan silâh türlerine baktığımızda da maalesef yüzde 70’inde tabanca, yüzde 30’unda da tüfek görüyoruz” dedi. 

‘Yasa caydırıcı değil’

VOA Türkçe’ye konuşan Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve psikiyatri uzmanı Dr. Ayhan Akcan,  1990 yılından bu yana ferdî silâhlanmanın kolaylaşarak artması sonucunda silâhlı şiddet olaylarının yüzde 20’den yüzde 85’e yükseldiğini söyledi. Türkiye’de yasal yollarla silâh edinmek için belirli şartlar sağlanmak zorunda. Silâh taşıma ruhsatını sadece belirli mesleklere sahip vatandaşlar alabilirken, silâh bulundurabileceğine dair Sağlık Kurulu raporu bulunan ve adlî sicil kaydı temiz olan 21 yaşının üstündeki her vatandaş, 2022 yılında 3 bin 315 TL harç ödeyerek yanında taşımadan, yalnızca ev veya işyerinde bulundurmak şartıyla ‘silâh bulundurma ruhsatı’na sahip olabiliyor. Bu ruhsatın da beş yılda bir yenilenmesi gerekiyor. Silâh satışları devlet kontrolünde Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nun (MKEK) satış bürolarından yapılabiliyor. Türkiye’de 25 milyona yakın silâh gözüküyor. Bunların yüzde 90’ı kayıt dışı, yüzde 10’u kayıt altında. Kayıt altına almak problemi çözmüyor. Sür’atle sosyal bir problem, işsizlik gibi, pahalılık gibi çok ciddî bir problem olarak görülerek, mutlaka bu silâh şiddetine de çözüm üretilmesi lâzım. (Kayıt dışı silâhlara karşı) yasa çok ciddî uygulanmıyor. Caydırıcı değil. Caydırıcılığı daha da arttırılabilir. Haber Merkezi

Etiketler: Türkiye, silahlı şiddet
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