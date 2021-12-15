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15 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Türkiye'de tarımda kuraklık alarmı

15 Aralık 2021, Çarşamba 11:53
Türkiye'de su/tarım yılı yağışları verilerine göre 2021, son 20 yılın en kurak, 41 yılın ise 2. en kurak senesi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de tarım sezonu yağışlarının azalmasına bağlı olarak kuraklık yaşanıyor. Türkiye'de su/tarım yılı yağışları, her sene 1 Ekim'le ile bir sonraki yılın 30 Eylül'üne kadar ki dönemde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından takip edilerek hesaplanıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle yağışlar da azaldı.

Türkiye'de uzun yıllar su/tarım yılı yağışları ortalaması 574 milimetre olarak ölçülürken, 2021'de bu rakam 465,5 oldu.

Ülkede 1981'den sonra tarım sezonu yağışlarının en düşüğü 2001 yılında yaşandı. 2021 su/tarım yılı yağışları ise son 41 yılın en kurak 2. senesi olarak kaydedildi. 2021'de yağışlar uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 19 azaldı.

1989 su/tarım yılı yağışları en kurak 3. yıl olarak kaydedildi.

Ayrıca Marmara ve Karadeniz Bölgesi'nde 2021 su/tarım yılı yağışları uzun yıllar ortalaması normali civarında kaydedildi. Yağışlar Ege'de yüzde 18, Akdeniz'de yüzde 24, İç Anadolu'da yüzde 22, Doğu Anadolu'da yüzde 32, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 39 azalarak kayıtlara geçti.

Öte yandan 2021 su/tarım yılı yağışları Fırat-Dicle ve Van Gölü havzaları su/tarım yılı yağışları son 90 yılın en düşük seviyesinde ölçüldü.

AA

Etiketler: Türkiye, tarım, kuraklık
Okunma Sayısı: 194
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