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15 KASIM 2020 PAZAR - YIL: 51

Türkiye genelinde kaç adet toplanma alanı bulunuyor?

15 Kasım 2020, Pazar 21:21
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), İstanbul'da 3 bin 21, Türkiye genelinde ise 18 bin 910 toplanma alanı bulunduğu belirtilerek, bazı medya kuruluşlarında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, toplanma alanları ile ilgili bugün bazı medya kuruluşlarında yer alan haberlerin kamuoyunu yanlış̧ bilgilendirdiği vurgulandı.

Toplanma alanlarının afet ve acil durumlar sonrasında geçici barınma merkezleri hazır olana kadar geçecek süre içerisinde yaşanacak paniği önlemek ve sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak amacıyla halkın tehlikeli bölgeden uzaklaşarak, toplanabileceği güvenli alanlar olduğu, toplanma alanları ile karıştırılabilen barınma alanlarının ise afetzedelerin barınma ihtiyaçlarını gidermek için kullanılacak, çadır kent-konteyner kentleri ifade ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Afet ve acil durum toplanma alanı tespit kriterlerini, bölgedeki nüfus yoğunluğu, alanın ulaşılma ve tahliye edilme kolaylığı, alanın mümkün olduğunca engellilerin ve yaşlıların ulaşımına uygun olması, ikincil tehlikelerden uzaklığı, mümkün olduğunca engebesiz düz arazilerde yer alması, konut alanlarına yakın ancak yapısal ve yapısal olmayan unsurlardan etkilenmiyor olması, elektrik, su, tuvalet gibi temel ihtiyaçlar ve benzeri unsurların karşılanabileceği yapılara yakın olması oluşturmaktadır. Bahse konu haberlerde İstanbul'daki toplanma alanları, barınma alanları ile de karıştırılarak, 470 olarak verilmiştir. Oysa İstanbul'da halihazırda 3 bin 21 toplanma alanı, Türkiye genelinde ise 18 bin 910 toplanma alanı bulunmaktadır."

İstanbul'un genel olarak afetlere hazırlığına ilişkin son iki yılda yaklaşık 500 toplantı yapıldığı ve toplanma alanları konusunda da bazı kararlar alındığının vurgulanan açıklamada, özellikle İstanbul'da yapılaşmasını 2000 yılı öncesi tamamlamış merkez ilçelerde toplanma alanlarının sayısında yetersizlik tespit edildiği kaydedildi. Mevcut durumda "Afet Toplanma Alanı" olarak belirlenen park ve yeşil alanlara ilaveten, asgari standartları sağlayan yeni yapılmış veya güçlendirilmiş okul bahçelerinin de kullanılmak üzere belirlenmesi için çalışmalara başlandığı vurgulandı.

Bu çalışmalarla il genelinde hali hazırda kişi başına düşen 1,29 metrekare olan ortalamanın 2 metrekarenin üzerine yükseltilmesi ve toplanma alanlarının niteliklerinin iyileştirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca 3 Kasım'da Kağıthane'de yapılması planlanan, "Tahliye ve Yerleştirme Çalışma Grubu Toplanma Alanı" tatbikatının, İzmir depremi sebebiyle ertelendiği belirtilerek, kasım sonuna kadar bu tatbikatın daha sonra da yıl sonuna kadar tüm İstanbul'da tatbikatların yapılmasının hedeflendiği belirtildi.

İstanbul'da ayrıca pilot olarak seçilen Kağıthane ve Zeytinburnu'nda başlatılan çalışma ile her evin ya da apartmanın girişine en yakın üç toplanma alanını gösteren afişlerin asıldığı kaydedildi.

AA

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