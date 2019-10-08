Türkiye’nin yüzde 12’si işinden memnun

Ajans Press’in, Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Türkiye’de yaptığı işten memnun olanların oranı yüzde 12 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye bu oranla Almanya ile aynı seviyede yer alırken, listenin başına yaptığı işten yüzde 28 oranında memnun olan Hindistan’ın geçtiği tespit edildi. Memnuniyet oranı Türkiye’den düşük ülkeler ise yüzde 11 ile Kanada ve Birleşik Krallık, yüzde 10 ile Çin ve Rusya, yüzde 7 ile de Hollanda ve İspanya olarak görüldü. 2019 yılının başından bugüne kadar çalışma hayatı ile alakalı 2 bin 403 basın haberi yer alırken, geçen yıl bu sayının 3 bin 799 olduğu kaydedildi. Son zamanlardaki haber başlıkları incelendiğinde çalışma hayatında yapılacak büyük değişikliklerin gündemde olduğu görüldü. Son zamanlardaki haber başlıkları incelendiğinde çalışma hayatında yapılacak büyük değişikliklerin gündemde olduğu görüldü. Gençlerin çalışma hayatına yönelik geliştirilen projelerinin de yine ön planda yer aldığı saptandı. İstanbul – Yeni Asya

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