Tuz Gölü’nde kuraklık riski büyüyor

Aksaray, Ankara ve Konya sınırlarındaki, Türkiye‘nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü civarında açılan kaçak kuyu sayısı artıyor, kuraklık riski büyüyor.

Tuz Gölü, su çıkışı olmadığı için ‘kapalı göl’ özelliği taşıyor. Jeoloji yüksek mühendisi Nurcan Özdemir, baharın gelmesiyle birlikte göl havzasında açılan kaçak kuyuların arttığı uyarısı yaptı. “Son yağışlarla gölde su seviyesi yükseldi ve flamingolarımız tekrardan geldi. Bu su seviyesini korumamız lazım. Aksaray, Konya ile Karaman’da 100 bine yakın kaçak kuyu var. Bunların belgelendirilip, kontrollü su verilmesinin sağlanması gerekir” dedi. Haber Merkezi

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