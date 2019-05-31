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31 MAYIS 2019 CUMA - YIL: 50

Uber hizmetlerinde değişikliğe gitti

31 Mayıs 2019, Cuma 15:12
Türkiye'de ticari taksi sahipleri tarafından istenmeyen Uber, hizmetlerinde değişikliğe gitti. UBER artık Türkiye'de VIP taşımacılık yapmayacak.

Uber'den yapılan açıklamaya göre Uber XL faaliyetleri son buldu. Artık Uber'den hizmet almak isteyenler sarı ve turkuaz renkli taksileri kullanacak. 

Uber’den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Tek bir tuşa basarak istediğiniz yere gitme fikriyle yola çıkan Uber, bugün dünyada 63 ülkede, 700’den fazla şehirde günde 15 milyon yolculuk yapılmasına imkan sağlayan global bir teknoloji platformu olmuştur.

Uber, 2014 yılı itibariyle İstanbul’da hizmet vermeye başlamış ve güvenli ulaşımın popüler seçeneği haline gelmiştir. Türkiye’de 4 milyondan fazla kullanıcı uygulamamızı indirmiş, 12,000 UberXL sürücü ortağı ile 6,000 şirket Uber sayesinde gelir elde etmiştir.

Maalesef, çok zor bir karar almak durumunda kalarak İstanbul’daki UberXL faaliyetlerimizi 31 Mayıs tarihi itibariyle durdurduğumuzu bildirmek isteriz. Uber, Türkiye için uzun vadeli bir iş ortağı olmak istemektedir. Yolcularımıza Sarı Taksi ve Turkuaz Taksi ürünlerini sunmaya devam edeceğiz.

Uber olarak Türkiye’ye olan bağlılığımızı koruyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve tüm ilgili yerel paydaşlarla beraber çalışmak istiyoruz.

Bize güvenen tüm yolcularımıza ve her koşulda saygınlık ve profesyonellikleri ile örnek olan her bir UberXL sürücü iş ortağımıza çok teşekkür ediyoruz.

Etiketler: Uber, değişiklik
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