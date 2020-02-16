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16 ŞUBAT 2020 PAZAR - YIL: 50

Unutulmuş ahşap ustası

16 Şubat 2020, Pazar
Rize’de yılların ahşap ustası Kemal Kesici, yaptığı eserlerle mimarım diyen akademisyenlere taş çıkartıyor.

Rize de yılların ahşap ustası yaptığı eserlerle mimarım diyen akademisyenlere taş çıkarıyor. Ne güzel oyunlarımız vardı küçükken, çamurdan tabak yapar içinde çamurdan yemek yapardık, ağaç dallarından ev kütüklerden masa yapardık, kimimiz bu güzel oyunu oynamayı kendine meslek edindi, kimimiz teknolojinin elinde kayboldu gitti.

rizeninsesi.net’te yer alan habere göre, Kemal Kesici de büyümeyi red edip bu oyunu oynamaya devam edenlerdendi. Öyleki saçlarına kırlar düşmüş o hâlâ elinde rendesi ağaçları tahtaları oyuyor ve bu oymalardan çıkan eserlerle geçimini sağlıyor .

Aslında şu an onun yaptığı hayalimde ki atölyeyi andırıyor. Keşke diyorum keşke Rize de böyle bir atölye olsa ve okuldan kaçan çocuklar oraya sığınsa başlarında Kemal Usta ve o evinden okulundan sıkılıp sokaklara sığınan çocuklar Kemal Ustanın yanında tahtalar ile oynasa, talaş kokusunu solusa, parktaki ağaçları, masaları oyan gençler, böyle bir atölyede tahtaları oysa. Kemal Usta Kemal Hoca olsa başlarında. Belki de birlikte oyun oynarlarken ortaya çok güzel sanat eserleri oymacılıkdan doğan pinokyo eserler doğar ve yeniden bu nesil üreten nesil haline gelir. Üretmenin tadını alan çocuklar gençler bunu meslek haline getirir, hem kaybolmaya yüz tutmuş bu sanat yeniden doğar, hemde gençler elinden cep telefonlarını bırakıp üretmenin ve başarmanın tadını alır.

Tamamı el emeği ile oymacılık sanatını konuşturan Kesici çevre düzenlemesinin yanında genelde insan ve hayvan figürleri üzerinde çalışıyor.

HAYRAN BIRAKAN ESERLER

Rize Merkez Eminettin Mahallesi’ndeki kendine ait atöylede marangoz ustası olarak çalışan Kemal Kesici ağaç köklerinden yaptığı eserler görenleri hayran bırakıyor. Tamamı el emeği ile oymacılık sanatını konuşturan Kesici çevre düzenlemesinin yanında genelde insan ve hayvan figürleri üzerinde çalışıyor. Yaptığı eserler arasına Rizeli Kurtuluş Savaşı kahramanı İpsiz Recep heykeli ve Orjinali Kosova’da olan Rize Güneysu Arapdüzü’ndeki Çeşme, Zil kale’deki serender, Ayder’deki serenderlerden bazıları, Kaf dağı otel serenderlerin bazıları ile birlikte sayısız eser de bulunuyor. Bu güne kadar ürettiği eserleri kendi dükkânında sergileyen Kesici, çok özel müşterilerine sipariş üzerine eserler yapıyor. Artvin Çoruh Üniversitesi’nde de Sosyal Yaşama alanının köprü ve ahşap dizaynını yapan Kesici’nin en büyük arzusu yaptığı mesleğin gelecek nesillere aktarılması için Rize Valiliği ve İl Kültür Müdürlüğü’nün gerekli ilgiyi göstermesi. 

Etiketler: unutulmuş, ahşap, usta
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