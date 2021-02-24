Vaka sayısı en düşük şehir 'normalleşme'yi bekliyor

Türkiye'de her 100 bin kişideki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında 3,21 oranıyla en iyi durumda olan Hakkari, normalleşmeye en yakın kent olarak ön plana çıkıyor.

7 günlük her 100 bin kişide görülen vaka sayıları açıklandı

Hakkari, Sağlık Bakanlığının 81 il için açıkladığı 15-21 Şubat dönemini kapsayan Kovid-19 vaka sayılarına göre en az vakanın görüldüğü kent olmayı başardı.

Vatandaşların salgınla mücadeleye desteği, alınan sıkı önlemler, güvenlik güçlerinin denetimleri ve sağlık çalışanlarının özverili gayretleri, kentte vaka sayısının gerilemesini sağladı.

Normalleşmeye en yakın iller arasında gösterilen kentte, vatandaşlar vaka yoğunluğu konusunda en iyi durumda olmanın sevincini yaşadı.

Vaka sayısının artmaması için salgınla mücadelenin aynı kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini belirten kent sakinleri, kısıtlamaların da kademeli olarak kaldırılmasını bekliyor.

"Bilim Kurulu'nun önerileriyle biz de ilk normalleşecek iliz"

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, yaptığı açıklamada, vatandaşlara Kovid-19 ile mücadeleye verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Sağlık çalışanlarının, ilgili kurum ve sivil toplum kuruluşlarının bu konuda büyük çaba gösterdiğini belirten Akbıyık, güvenlik güçlerinin denetimlerinin belirlenen kurallara uyulması noktasında başarılı olduğunu aktardı.

Filyasyon ekiplerinin özverili çalışmalarının da bu başarının elde edilmesinde önemli rol oynadığını vurgulayan Akbıyık, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle düğünler ve taziyelerin yapılmaması, vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamalarına uyması ve saydığımız diğer hususlar bu sonuca direkt olumlu etki etti. İlk vaka çıktığı andan itibaren başta kamu kurum ve kuruluş personeli olmak üzere, sağlık, emniyet ve jandarmamız, askerimiz, öğretmenlerimiz, muhtarlarımız ve güvenlik korucularımıza bir dizi eğitim verdik. Tüm okullarımızda çocuklarımızı maskeyi, hijyeni, sosyal mesafenin önemini ve pandemiyi anlattık. Sınır kapılarında uyguladığımız uygulamaların büyük etkisi oldu. Yine sivil toplum örgütlerinin de yer aldığı denetimlerin büyük etkisi oldu."

Bu süreçte Sağlık Müdürlüğüne daha çok destek verdiklerini ve filyasyon ekiplerinin sayısını artırdıklarını anlatan Akbıyık, şunları kaydetti:

"Yapabildiğimiz kadar çok test yaptık. Türkiye'de laboratuvarı en erken kuran illerden birisiyiz. Tabi bundan sonra da biz Hakkari halkı olarak kurallara uyacağız ve inşallah birinciliği bırakmayacağız. Belirlenecek prensipler doğrultusunda, Bilim Kurulu'nun önerileriyle biz de ilk normalleşecek iliz. Burada mesaiden tutun kafe, restoran ve spor tesislerine kadar bu şekilde gidersek gelecek genelgeler doğrultusunda hızlı şekilde normalleşeceğimize inanıyorum. Aşı çalışmaları da gayet iyi gidiyor. Tabi kimsenin rehavete kapılmaması ve tedbiri elden bırakmaması lazım."

"Rehavete kapılmamalıyız"

Kent sakinlerinden Necmi Adıyaman ise Sağlık Bakanlığının belirlediği kurallara halkın riayet ettiğini dile getirerek, "Bizler bu hastalığa titizlikle yaklaşıyoruz. Bunun neticesinde de Türkiye'de en az vaka görülen iliz. Halkımızdan ricamız bu konuya daha da duyarlılık göstermeleridir. Bunun meyvelerini de kısa sürede alacağımızı düşünüyorum. Bu konuda emeği geçen devlet büyüklerimize ve herkese teşekkür ediyoruz. Rehavete kapılmadan süreci tamamlamamız gerekiyor." diye konuştu.

Esnaf Adem Çetin de kentte neredeyse herkesin maske taktığını ve kurallara uyduğunu ifade ederek, "Esnaf olarak zor durumdayız. Gerekli adımların atılmasını bekliyoruz. Hafta sonları iş yerlerimiz açık olabilir çünkü vaka sayısı çok az. Vatandaşlar olarak bu başarıdan memnunuz. Yine de kurallara uymamız gerekiyor." dedi

Hamit Öztürk de elde edilen başarıyı sevinçle karşıladıklarını dile getirerek, kent sakinleri olarak devletin talimatlarını eksiksiz yerine getirdikleri için vaka sayılarının çok düştüğünü aktardı.

Devletin sıkı tedbirler aldığını vurgulayan Öztürk, "Bu tedbirler bizim can güvenliğimiz için. Bu hastalığın tüm Türkiye'de bitmesini de arzu ediyoruz. Kurallara uyduğumuz ve kalabalıktan uzak kaldığımız için iyi durumdayız. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız olmak üzere, sağlık çalışanlarına ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.