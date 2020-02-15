Van’da 155 yerleşim yerine ulaşılamıyor

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 155 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 34, Başkale’de 28, Çatak’ta 48, Edremit’te 1, Erciş’te 1, Gürpınar’da 33, İpekyolu’nda 1, Muradiye’de 2, Saray’da 1, Tuşba ilçesinde ise 6 olmak üzere toplam 155 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Okunma Sayısı: 120

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.