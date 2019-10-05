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5 EKİM 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Yağmur ve fırtınaya da hazırlıksız yakalandık

05 Ekim 2019, Cumartesi 16:13
Sonbahar, Türkiye’ye giriş yaptı. İstanbul, Trakya üzerinden gelen şiddetli yağışların etkisi altına girdi. Marmara ve Ege sahnesinde, devrilen ağaçlar, uçan çatılar, yağışlara hazırlıksız insanlar rol aldı.

Meteoroloji’nin son dakika uyarılarıyla duyurduğu yağışlı hava özellikle batı kesimlerde etkili olmaya başladı. Hava durumu hızla değişti ve yağışın yanında fırtına da kendisini gösterdi. Son tahminlere göre yağışlı hava bir süre daha devam edecek ve hava sıcaklıkları düşecek.  Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz bölgelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. 

Yağışların, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ile Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde ve Antalya’nın doğu ilçelerinde kuvvetli, İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Trakya’da etkili olan yağmur ve fırtına, akşam saatlerinde etkisini kaybetti. Fırtınanın etkili olduğu Tekirdağ’ın Malkara ve Hayrabolu ilçelerinde bazı ağaçlar devrildi, çatılardaki kiremitler uçtu.

Devrilen ağaçlar belediye ekipleri tarafından kaldırıldı. İstanbul’da etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına sebebiyle Maltepe’de bir okulun çatısı yerinden sökülerek park halindeki bazı araçların üzerine düştü. Kırklareli’nde aniden başlayan yağış ve şiddetli rüzgâra hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs durakları ile iş yerlerinin tentelerinin altına sığınırken, bazıları şemsiye, çanta ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı. Yağış sebebiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. 

Etiketler: yağmur, fırtına, hazırlık
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