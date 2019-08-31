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31 AĞUSTOS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Yanlış sulama yöntemleri toprağın verimini düşürüyor

31 Ağustos 2019, Cumartesi 12:15
Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Şanlıurfa'da, yanlış sulama yöntemleri nedeniyle Suruç Ovası'nda toprak ve ürün verimliliği düşüyor.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında 562 bin 950 dekar arazinin suya kavuştuğu Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde vahşi sulama yönteminden vazgeçilmemesi toprağın verimini düşürüyor.

Yürütülen yatırımlarla 562 bin 950 dekar arazinin sulandığı bölgede pamuk, mısır, buğday ve arpa en fazla ekilen ürünler arasında yer alıyor.

Sulanan alanın sürekli artırıldığı bölgede, modern sulama sistemlerinin kullanımına yönelik yapılan eğitim çalışmalarına rağmen çiftçilerin vahşi sulama yönteminden vazgeçmemesi ürün verimi ve toprak kalitesinin düşmesine neden oluyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Murat Yahlizade yaptığı açıklamada, yanlış sulamanın toprağın ile ürünün verim ve kalitesine büyük zarar verdiğini söyledi.

Yahlizade, çiftçilere modern sulama sistemleri konusunda köy köy gezerek eğitimler verdiklerini ifade etti.

Eğitimlerde vahşi sulamanın zararları ve modern sulama sisteminin yararlarının yanı sıra modern sulama sistemlerine yönelik devlet desteklerini anlattıklarını kaydeden Yahlizade, devletin modern sulama sistemlerinde yüzde 75'e kadar hibe desteği verdiğine dikkati çekti.

Yaptıkları uyarılara rağmen çiftçilerin vahşi sulama yönteminden vazgeçmediğini belirten Yahlizade, şöyle devam etti:

"Salma sulama sistemi toprağın yapısını bozduğu için erozyona sebep oluyor. Toprağın üst katmanının verimli alanın aşınmasına sebep olmakta ve toprağın kalitesini düşürmektedir. Toprağın kalitesi düştüğünde bitki gerekli mikro-makro besin elementlerinden yoksun kalıyor ayrıca salma sulama sistemini kullandığımız zaman toprağın taban suyu yükselmektedir. Taban suyu yükseldiği zaman da direkt bitkinin boğulmasına sebep oluyor. Kök sistemi suyun altında kalarak toprağın havalandırılmasını engelliyor. Sürekli suyun içerisinde kalan kök sistemi zamanla çürümekte ve bitkiye hastalık bulaşmakta ve bitkinin kurumasına yol açmakta bu da verimin düşmesine neden oluyor."

AA

Etiketler: sulama, yöntem, toprak, verim
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