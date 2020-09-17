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17 EYLÜL 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Yaya geçidine park edilen otomobiller!

17 Eylül 2020, Perşembe 13:01
Adana'da bir trafik polisi, yaya geçidine park edilen otomobil nedeniyle karşıya geçemeyen engelliye yardım eli uzattı, araca ceza yazdı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi bir yaya geçidine kadın sürücünün aracını park ettiği ihbarında bulunuldu.

İhbar üzerine olay yerine giden trafik polisi, araca ceza yazarak çekici çağırdı.

Bu sırada yaya geçidinden geçmekte zorlanan engelli H.G'ye trafik polisleri yardım etti.

Polis memuru Abdullah Göçer, H.G'yi kaldırımdan dikkatlice indirdi. Diğer trafik polisi ise trafiği keserek H.G'nin caddeden geçmesine yardımcı oldu.

Bu anlar başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada yer alan görüntü beğeni topladı.

Öte yandan, bir süre sonra olay yerine gelen araç sürücüsü S.K'ye görüntüler izletilerek engellinin yaşadığı zorluk gösterildi. Üzüntü yaşayan S.K. trafik cezası yazılmasının ardından aracıyla olay yerinden ayrıldı.

AA

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