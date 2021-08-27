Şeftali, incir gibi yaz meyvelerinin fiyatı 15-30 TL’lere çıktı. Sadece 5 yıl önce kilosu 5 TL olan şeftalinin neredeyse adet fiyatı bu seviyede.

Vatandaş, “Yaz meyvesi yiyemeden yaz bitti” derken; Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar da, “Fiyatlar kontrolden çıktı” diyerek sitem etti. Haberlere yansıyan Ankara’da bir pazarda “ezik şeftali” nedeni ile bir müşterinin pazar esnafı ile karakolda biten kavgasının, alım gücündeki düşüşün vatandaşta yaptığı ağır stresin yansıması olduğu belirtiliyor. Çakar, “Halkın da esnafın da morali bozuk ama yönetim bunu seyrediyor” ifadesini kullandı. Çakar, açıklanan açlık ve yoksulluk sınırlarına göre Türkiye’de aç veya yoksul olanların sayısının 70 milyona dayandığını belirtti.

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