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21 MAYIS 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Yeme içme tesislerinde uygulanacak önlemler belirlendi

21 Mayıs 2020, Perşembe 16:53
Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, müstakil yeme-içme tesislerinde müşterilerin yeme-içme faaliyeti dışında maske takması istenecek, misafirlere restoranların girişinde, termal kamera veya temassız ateş ölçümü uygulanacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un imzasıyla, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin kontrollü normalleşme sürecinde İçişleri Bakanlığınca belirlenecek tarihte faaliyete geçirilmek üzere, müstakil yeme-içme tesislerinde uygulanmak üzere genelge yayımlandı.

Genelgede, salgına karşı verilen başarılı mücadele sonrasında seyahat ve turizm faaliyetlerinin sağlıklı bir süreç içerisinde yeniden başlatılması öngörülüyor.

Turizm faaliyetlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığınca belirlenecek tarihte faaliyete geçecek müstakil yeme-içme tesislerinden, genelgedeki önlemlerin alınması ve sürekliliğin sağlanması istendi.

İşletme genelinde Kovid-19 ve hijyen kurallarını ve uygulamalarını kapsayan bir protokol hazırlanarak protokol düzenli aralıklarla değerlendirilecek, kamu kurum veya kuruluşlarınca uygulamaya konulan tedbirler dikkate alınarak güncellenecek.

Tesis işletmecileri, tesisin tamamında sosyal mesafe önlemlerini almakla yükümlü olacak.

Genel kullanım alanlarına ve oturum düzenine ilişkin sosyal mesafe planı hazırlanarak tesisin misafir kapasitesi sosyal mesafe planına göre belirlenecek ve bu kapasiteye uygun sayıda misafir kabul edilerek kapasite bilgisi, tesisin girişinde görülebilir bir yere asılacak.

Ayrıca, tesis giriş holünde veya dış cephesinde ve misafir ile personelin kolayca görebileceği genel kullanım alanlarında, tesiste uygulanan ve uyulması gereken Kovid-19 tedbirleri ve kurallarının yer aldığı panolar düzenlenecek.

Kovid-19 tedbirlerine yönelik mutfak temizliği ve gıda güvenliği protokolü, haşere ve zararlılarla mücadele protokolü hazırlanacak. Sorumlu personelin protokole uyulması sağlanacak.

Yeme-içme faaliyeti dışında maske zorunluluğu

Misafirlere tesise girişte, termal kamera veya temassız ateş ölçümü uygulanacak. 38 dereceden yüksek ateş ölçümlerinde, misafir işletmeye alınmayarak bir sağlık kuruluşuna başvurması için uyarılacak.

Tesis girişlerinde el antiseptiği bulundurularak misafirlerin, ellerini antiseptikle temizlemelerinden sonra girişleri sağlanacak.

Misafirin yanında yoksa verilmek üzere restoranlarda maske bulundurulacak. Misafirlerin yeme-içme faaliyeti dışında maske takması sağlanacak.

Mümkün olduğunca, temassız ödeme alınacak. Temaslı post cihazı kullanılması halinde, her kullanımdan sonra cihazın temizlik ve dezenfeksiyonu sağlanacak.

Ödeme alanlarında kasa ile misafir arasına göz hizasına kadar pleksiglas veya benzeri bariyer düzenlenecek veya kasada ödeme alan personel yüz koruyucu maske kullanacak.

Vale hizmeti veren personel, her araç teslim alma ve etme hizmetinden önce ve sonra ellerini uygun antiseptik ile temizleyecek, eldiven takmayıp taşıtları maskeli kullanacak.

Masalar arası mesafe 1,5 metre

Yemek salonları, giriş alanı ve holü, ilave salonlar gibi genel alan kullanımları ve açık alanlar dahil tesisin tamamı sosyal mesafe planına uygun olarak düzenlenecek.

Yemek servisi verilen masalar arası mesafe 1,5 metre, yan yana sandalyeler arası 60 santimetre olacak şekilde düzenlenecek.

Tesisin içinde veya dışarısında sıra oluşabilecek her yerde bir metre ara ile sosyal mesafe işaretlemeleri yapılacak.

Sosyal mesafe ve oturma düzeni kuralları, aynı aileden olan veya grup olarak gelen misafirler arasında uygulanmayacak.

Restoranlarda her masada el antiseptiği dönemi

Servis personeli, servis esnasında mesafe kurallarını korumaya ve temastan kaçınmaya özen gösterecek.

Her masada el antiseptiği veya kolonya bulundurulacak.

Açık büfe uygulaması yapılması halinde açık büfenin misafir erişimini engelleyecek şekilde pleksiglas veya benzeri bariyer yapılacak ve servis mutfak personelince sunulacak.

Çay ve kahve makinesi, su sebilleri, içecek makinesi gibi araçların kaldırılması veya misafirin servis elemanı aracılığıyla servis edilmesi sağlanacak.

Yemek masaları ve sandalyeler, servis malzemeleri, şeker, tuz, baharat, peçete, menü gibi malzemelerin her misafir kullanımından sonra uygun şekilde temizliği ve dezenfeksiyonu sağlanacak. Mümkünse tek kullanımlık şeker, tuz, baharat, peçete kullanılacak.

Genel kullanım alanlarının ve genel müşteri tuvaletlerinin girişlerinde, geniş salonların farklı yerlerinde el antiseptiği bulundurulacak.

Genel tuvaletlerin giriş kapıları mümkünse otomatik kapı sistemi olarak düzenlenecek, düzenlenememesi halinde giriş kapılarının kollarının sık sık dezenfeksiyonu sağlanacak.

Restoranların içerisinde çocuklara ayrılmış oyun odaları hizmete açılmayacak.

Restoran personeline Kovid-19 eğitimi

Personelin düzenli sağlık kontrolü yapılacak, birlikte yaşadığı kişilerin Kovid-19 açısından izlenebilmesi için personelden periyodik bilgi alınacak.

Tüm personele salgın ve hijyen konusunda özel eğitim verilmesi sağlanacak.

Mekanlarda personel girerken de termal kamera veya temassız ateş ölçümü ile vücut ısısı ölçülecek.

Personele maske, tıbbi maske, eldiven, yüz koruyucu ve el antiseptiği gibi ekipmanlar sağlanarak, kullanımı izlenecek. Personel kıyafetlerinin günlük temizliği ve hijyeni sağlanacak.

AA

Etiketler: yeme içme tesisleri, önlem
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