Yeni Asya’dan mahkûmlara Ramazan hediyesi

Satış ve Pazarlama Birimimiz tarafından başlatılan “Cezaevlerine Ramazan kampanyasında” ay içi 3. toplu gönderim gerçekleştirildi.

Kader Mahkumları Derneği kanalıyla cezaevlerine gönderilen kitaplar temsilci ve okuyucularımızın katkı ve destekleri ile karşılanıyor.

Yeni Asya Neşriyat Satış ve Pazarlama Müdürü Cesim Aydın trafaından yapılan açıklamada, “Bu küllî hayrı sizlerin de katkı ve destekleri ile gerçekleştirmekten büyük bir mutluluk duyduk. Gayret ve desteklerinizin devamını diliyor, katkı yapan herkese teşekkür ediyoruz” denildi.

Toplam tutarı 54 bin TL’yi bulan gönderide şu kitaplar yer aldı: 5.000 adet Ramazan İktisat ve Şükür 200 adet Taziye Risalesi, 320 adet Risalet-i Ahmediye, 300 adet ihlas Risalesi, 320 adet Münacat, 320 adet Yirmi Üçüncü Söz, 300 adet Musibetlerin Dili, 288 adet Küçük Sözler 50 adet Zülfikar, 288 adet Altın Prensipler, 100 adet Büyük Çevşen.

