Yeni Asya Standı’nın ziyaretçileri vardı

ATO Congresium’da 14’üncüsü gerçekleştirilen Ankara Kitap Fuarı, haftasonu faaliyetleri ile yoğun, canlı ve hareketli geçti.

Fuarın dikkat çeken yayınevlerinden birisi de Yeni Asya Neşriyat standı oluyor. Risale-i Nurlar’ın büyük fotoğraflarla teşhir edildiği stand büyük ilgi görüyor. Farklı kesimlerlerden ve dünya görüşü farklı olan yazarlar ve okuyucuların standa gelerek takdirlerini ve teşekkürlerini sunuyorlar. Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz ile yazarımız İslâm Yaşar’ın imza programları büyük ilgi ve alâka görürken, okuyucular bir yandan yazarlarımıza kitaplarını imzalatırken, bir yandan da uzun sohbet etme imkânı buldular. Güleçyüz’ün imza programı sırasında Cezayir Büyükelçisi Mourad Adjabi ve eski emniyetçi ve kitaplarını imzalamak için fuarda bulunan yazar Hanefi Avcı da standımızı ziyaret ederek yönetim kurulu üyelerimiz Sabahattin Boyacı, Ali Vapurlu, Hayrettin Huyut, Mehmet Özkan, Ankara Temsilcimiz Mehmet Kara, yazarımız Cevher İlhan’la uzun süre sohbet ettiler.

Konuk ülke yazarına Risale-i Nur hediye edildi

500 binin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yapması beklenen fuar, hafta içi öğrenci, öğretmen ve engellilere ücretsiz olacak. Fuarın bu seneki konuk ülkesi Fransa oldu. Bu çerçevede Yönetim Kurulu üyelerimiz Fransa’dan gelen yazarlarla sohbet ederek Risale-i Nur Külliyatı’ndan bazı eserleri hediye ettiler, Bediüzzaman ve eserleri hakkında bilgi verdiler. B-803 numaralı stantta kitapseverlere buluşan Yeni Asya Neşriyat stantta Risale-i Nur Külliyatı başta olmak üzere birçok seçkin eser Ankaralılarla buluşken, yazarlarımızdan Süleyman Kösmene 7 Mart Cumartesi Ali Vapurlu ve Latif Salihoğlu ve Ali Vapurlu da 8 Mart Pazar günü kitaplarını imzalayacak. Fuar, her gün 10.00-20.00 saatlerinde ziyaret edilebiliniyor.

Ankara – Recep Gören