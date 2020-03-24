Yeni Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca oldu

Yargıtay Başkanlığı’na, İsmail Rüştü Cirit’in yaş haddinden emekliye ayrılmasının ardından yapılan oylamada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca seçildi. Akarca, Yargıtay Konferans Salonu’nda oy kullanan 332 Yargıtay üyesinin 267’sinin oyunu aldı.

MEHMET AKARCA KİMDİR? Mehmet Akarca, 21 Ocak 1963’te Siirt, Şirvan’da dünyaya geldi. Karşıyaka Havva Özişbakan Lisesi’ni bitirip Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1986 yılında mezun oldu. İzmir hakim adayı olarak mesleğe başlayan Akarca, sırasıyla Uşak/Ulubey, Van/Gevaş, Aydın/Sultanhisar Hakimliği, Sivas Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyon Başkanlığı ile Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulundu.

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