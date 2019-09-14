Yeniden yeşerecek

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü, yangınla kül olan alanların yeniden ağaçlandırılabilmesi için çalışmalar yürütüyor.

Balıkesir’in Ayvalık, İzmir’in Foça ilçesi ve Meryemana bölgesi ile Antalya’nın Taşağıl bölgesinde yanan ormanlık alanlar, yürütülen ağaçlandırma çalışmalarıyla “yeşil dönüşüm” sürecine girdi. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), yangınla kül olan alanların yeniden ağaçlandırılabilmesi için yurt genelinde çalışmalar yürütüyor. Özellikle turizm bölgelerinde çıkan yangınlar sonrası bu alanların farklı amaçlarla kullanılmamasına özel önem veriliyor. Yangın sonrası alınan görüntüler, ağaçlandırma faaliyetlerinin ardından çekilen fotoğraflarla kıyaslanarak tablo ortaya konuluyor.

48 milyon fidan dikildi

Bu kapsamda, Balıkesir’in Ayvalık, İzmir’in Foça ilçesi ve Meryemana bölgesi ile Antalya Taşağıl bölgesinde çıkan yangınların ardından bu bölgelerdeki ağaçlandırma çalışmaları mercek altına alındı. OGM yetkililerinin söz konusu bölgelerde çektiği yeni fotoğraflar, geçmişte yangınlarla kül olan alanların yeniden nasıl yeşile dönüşmeye başladığını ortaya koydu. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, OGM olarak, yanan alanların tekrar orman haline getirilmesi için aralıksız çalıştıklarını dile getirerek şu bilgileri verdi: “Son 10 yılda zarar gören 66 bin 648 hektar alanda 48 milyon 270 bin 389 fidan toprakla buluşturuldu. Dikilen fidanların haricinde toplam 146 bin 310 kilogram tohum ekimi yapıldı. Bazen orman içinde taşlık, kayalık alanlar oluyor, oralara fidan dikilemeyebilir ama o bölgeler kendi içinde gelişir.”