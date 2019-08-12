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13 AĞUSTOS 2019 SALI - YIL: 50

Yerleşim yerlerine sıçramıştı: Marmara Adası'ndaki korkutan yangın kontrol altında

12 Ağustos 2019, Pazartesi 23:55
Marmara Adalar Belediye Başkanı Aksoy, Marmara Adası'ndaki yangın tamamen kontrol altına alındığını açıkladı.

Alınan bilgiye göre, yerleşim yerlerine yakın Marmara Adası Mestanağa mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler yayılarak ormanlık alana sıçradı. 

Yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 3 helikopter, Marmara Adalar Belediyesi ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile özel mermer ocaklarına ait arazözlerle müdahale etti.

 

Bölgeye yangın söndürme helikopteri yönlendirildi.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy,  yaptığı açıklamada, rüzgarın çok etkili olduğunu ifade ederek, "Üst kesimlerde bulunan ahırların ve içindeki hayvanların ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Telef olan hayvanların olduğu yönünde bilgi alıyoruz." diye konuştu.

Yangın yerleşim yerlerine sıçradı, 60 ev tahliye edildi

Yerleşim yerlerine sıçrayan yangında, 4 itfaiye eri ve bazı vatandaşlar duman etkilendi. 

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının yerleşim yerlerine sıçraması nedeniyle 2 evin yandığı, yaklaşık 60 evin de tahliye edildiği belirtildi.

Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında çok sayıda hayvanın telef olduğu, jandarmaya ait lojmanların da zarar gördüğü öğrenildi.

Alevler yeniden yükseldi

Mestanağa mevkisinde gündüz saatlerinde çıkan ve akşam üzeri kontrol altına alınan yangın, bölgeye yakın Çınarlı Mahallesi'ndeki ormanlık alana sıçradı.

Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Bunun üzerine bölgedeki ekipler Çınarlı Mahallesi'ne sevk edildi. 

Yerleşim yerlerine yakın olduğu bildirilen yangına çok sayıda ekip ve çevredeki vatandaşlar müdahale etti.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, yaptığı açıklamada, "Şu anda Marmara Adası'ndaki yangın tamamen kontrol altında." dedi.

Dursunbey'deki orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Alaçam Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.

Kısa sürede büyüyen yangına, Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğüne ait 22 arazöz, 4 dozer 4 su tankeri ile 7 yangın söndürme helikopteri müdahale etti. 

Bölgeye çevre il ve ilçelerden takviye amacıyla ekipler sevk edildi.

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçıvan, yaptığı açıklamada, yangının Dursunbey'e 30 kilometre uzaklıktaki Alaçam Mahallesi ormanlık alanında çıktığını söyledi. 

Bahçıvan, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirterek, "Allah devletimize zeval vermesin, tüm ekiplerimiz yoğun bir çalışma yürütüyorlar. Yangın hemen hemen kontrol altına alındı. Yaklaşık 20-25 hektarlık bir alanda zarar oluştu. Yerleşim yerine yakın olduğu için biraz korktuk ama ekipler tedbirini aldılar." diye konuştu.

Ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Burgazada'daki yangın söndürüldü

 

Burgazada'da da ormanlık alanda belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 

Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına havadan müdahale için de helikopter gönderildi.

İtfaiye ekipleri gemiyle sevk edildi

Bir kısım itfaiye ekibi de Maltepe'den gemiyle adaya gelerek, yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yaklaşık 10 dönümlük bir alanda çıkan ve rüzgar nedeniyle yayılan yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü. 

Vatandaşlar bidonlarla su taşıdı

Aralarında çocukların da bulunduğu vatandaşlar da itfaiye aracından su doldurdukları bidonları, yanan ormanlık alana dökerek soğutma çalışmalarına destek verdi.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

 

AA

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