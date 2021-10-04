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7 EKİM 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Yeşilırmak’ta balık ölümleri yaşanıyor

04 Ekim 2021, Pazartesi 08:00
Yeşilırmak’ın Amasya’dan geçen bölümünde balık ölümleri yaşanıyor. Irmağın, Kızseki mevkiinden geçen bölümünde, suyun renginin değişmesinin ardından yüzeye çok sayıda balık çıktı. Ölü balıkların kıyıya vurduğunu gören vatandaşlar, yetkililere haber verdi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, ırmağın renginin koyulaşması ve yavru balıkların yanı sıra ağırlığı yaklaşık bir kilogramı bulan ölü balıkların kıyıya vurmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: “Yapılan değerlendirme sonucunda, söz konusu yerde meydana gelen balık ölümlerine, sudaki çözünmüş oksijen miktarının balıkların tolere edemeyeceği değerlerin altına ani olarak düşmesi sonucu ortaya çıkan ‘oksijen yetersizliğinin’ sebep olduğu anlaşılmaktadır. Su numunelerinin analiz sonuçları geldikten sonra tekrar değerlendirilecek olup konuyla ilgili çalışmalar titizlikle devam etmektedir.”

AA

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  • Kadir sahinoglu

    5.10.2021 09:41:29

    siz harekete gecene kadar balikda kalmaz…..nehirde kurur….yanginda yanip gitmis eve 5 gün sonra giden itfayiye araci gibisiniz….cünku insanlarda vatan sevgisi...kalmamis---sadece menfaat icin yasiyorlar.

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