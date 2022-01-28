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28 OCAK 2022 CUMA - YIL: 52

Yıllık kira artış oranı yüzde 84,6

28 Ocak 2022, Cuma 21:50
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM), kiralık konut talebinin düştüğünü açıkladı.

BETAM’dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatındaki yıllık artış oranı Aralık’ta yüzde 68,7 olurken, ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatı 26 TL’ye yükseldi. Yıllık kira artış oranı İstanbul’da yüzde 84,6, Ankara’da yüzde 62,6 ve İzmir’de yüzde 56 oldu. Bu gelişmeler sonucunda ortalama kiralık konut ilân metrekare fiyatları İstanbul’da 40 TL, Ankara’da 18 TL, İzmir’de ise 26 TL olarak gerçekleşti. Enflasyondan arındırılmış (reel) kira fiyatları da hem ülke genelinde hem de üç büyük ilde arttı. Kiralık konut piyasasında bir canlılık göstergesi olarak kullandığımız kiralanan konut sayısının toplam kiralık ilan sayısına oranı geçtiğimiz aya göre hem ülke genelinde hem üç büyükşehirde düşüş kaydetti.

Haber Merkezi

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