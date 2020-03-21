Yolcular Kırklareli’nde KYK’lara yerleştirildi

Yurtdışından İstanbul'a gelecek vatandaşların 14 gün süreyle karantina/gözetim altına alınacağı yurtlardaki hazırlıklar tamamlandı.

Yurt dışından uçakla İstanbul’a gelen yolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında Kırklareli’ndeki Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Hundi Hatun ile Evladı Fatihan öğrenci yurtlarına yerleştirildi. İstanbul Havalimanı’na gelen yolcular, buradan otobüslerle Kırklareli’ne getirildi. Sağlık kontrollerinin ardından 300 kişi polis eşliğinde otobüsle karantina için önceden boşaltılan Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlara yerleştirildi. Sağlık ekiplerinin maske dağıttığı yolcular, 14 gün boyunca karantinada tutulacak. Yurtta, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Afet ve Âcil Durum Müdürlüğü, Kızılay ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda görevli sosyolog ve psikologlar da vatandaşlara destek sunacak. Polis ekipleri, yurtların bulunduğu alanın 1 kilometre uzağında güvenlik tedbiri aldı. Bölgeye görevliler dışında hiç kimsenin girmesine müsaade edilmiyor. AA

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