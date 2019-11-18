Yollarda karla mücadeleye sıkı takip

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, karla mücadele çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Turhan, 9 bin 735 iş makinesinin 5 bin 750’sinde araç takip sistemi, 250’sinde de kamera bulunduğunu ifade ederek, “Araç takip sistemi sayesinde iş makinelerinde karla mücadele çalışmaları sırasında bir arıza yaşanması durumunda hemen müdahalede edilerek, takviye ekip gönderiliyor. Karayolları Genel Müdürlüğünce açılan Karla Mücadele Merkezi’nde 68 bin 254 kilometrelik yol ağı, kamera ve bilgi sistemleriyle 7 gün 24 saat anlık takip ediliyor. Karla mücadele kapsamında bu yıl 432 merkezden 12 bin 146 personelin görev yapacak” diye konuştu. Bakan Turhan, kara yolları hakkında bilgi alınabilecek “Alo 159” hattının 7 gün 24 saat hizmette olduğunu dile getirdi. AA

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