Yunus Emre şiirleriyle yad edildi

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZU) İslâmî İlimler Fakültesi bünyesindeki Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM) ve Üsküdar Belediyesi iş birliğiyle “Yunus Emre Paneli” düzenlendi.

Paneli yöneten İZÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, “Vefatının 700. yılı münasebetiyle Anadolu erenlerinden, bu toprakların bizim olmasını sağlayan ve bizim olan bu topraklarda gönül dünyamızın izlerini sürmemize vesile olan büyüğümüz, üstadımız Yunus Emre Hazretleri’ni anlamak ve tanımak için buradayız.” dedi. Yılmaz, “Hizmeti, şöhreti bütün dünyayı tutmuş bulunan büyük bir sufi, büyük bir arif olan Yunus Emre, her ne kadar kendini ümmî olarak tanıtsa da onun irfanından ve ilminden hiç şüphemiz yok.” ifadesini kullandı.

Anadolu’da İslam’ı yaymaya büyük katkı sağladı

Ahmed Yesevi, Mevlânâ Celâleddin-i Rumî ve Yunus Emre’nin Anadolu topraklarının İslâmlaşması konusunda büyük önem ve değer taşıdığını vurgulayan Yılmaz, “Yunus Emre’yi anlamak için onun şiirlerindeki güzel vurgularına bakmak, düşüncesinde neyi anlatmak istediğini görmek mümkündür. Yunus’ta temelde Allah sevgisi merkeze alınmış bir tasavvufi anlayış vardır. Allah sevgisinin yanında Cennet hayal ve ümitleri neredeyse önemsiz dereceye düşmektedir.” değerlendirmesini yaptı.