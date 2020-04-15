'Yurt dışındaki vatandaşlarımızı ülkemize getireceğiz'

Bakan Çavuşoğlu, Kovid-19 salgını sürecinde yurt dışında bulunan 25 bin vatandaşı Türkiye'ye getirdiklerini, halen yurt dışında bulunan ve dönmek için başvuran Türkleri de karantina koşullarını hazırlayarak en kısa sürede getireceklerini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurt dışındaki Türk vatandaşlarının ülkeye getirilmesine ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Bugüne kadar, yurt dışında geçici süreliğine bulunan ve dönmek isteyen 70 ülkeden 25 bin vatandaşımızı ülkemize getirerek karantina altına aldık. Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) talimatlarıyla, geçici süreliğine yurt dışında bulunan ve dönmek için başvuran vatandaşlarımızı karantina koşullarını hazırlayarak inşallah en kısa sürede ülkemize getireceğiz." AA

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