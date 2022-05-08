Zamlardan sonra tamire rağbet arttı

Aksaray’da ayakkabı tamirciliği yapan İlyas Salman, ekonomik kriz nedeniyle ayakkabı tamircilerine rağbetin arttığını belirterek, “200 liraya ayakkabı alabiliyordu vatandaş. Son gelen zamlardan sonra en ucuz ayakkabı 500 TL’den başlıyor. Dolayısıyla vatandaşlarımız zamlardan sonra bizlere daha sık uğramaya başladılar. Tabii bizim de tamir fiyatları biraz pahalandı. Dolayısıyla bizim işlerimiz açıldı” dedi.

İkinci el ayakkabı satışı patladı “Önceden vatandaşın alım gücü vardı ve ayakkabılar da aslında bu kadar pahalı değildi” diyen Salman, “Örneğin bu elimde gördüğünüz ayakkabı, bin liralık bir ayakkabı. Şimdi ben bu ayakkabıyı tamir edeceğim, tabanı değiştireceğim, 100 TL’ye mal olacak” dedi. Aksaray - Anka

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