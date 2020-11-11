Zonguldak'a giriş için HES kodu zorunluluğu

Zonguldak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında il dışından gelenlerin Hayat Eve Sığar (HES) koduyla kente girişine izin verilecek.

Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, il genelinde Kovid-19 salgınını önlemeye yönelik yeni kararlar aldığı bildirildi.

Açıklamada, il dışı kaynaklı vaka sayılarında yükseliş gözlendiği belirtilerek "Bunun üzerine kent sınırları olan Düzce ili tarafından Alaplı ilçesinin girişinde, Karabük ili tarafından Gökçebey ilçesinin girişinde, Bolu ili tarafından Devrek ilçesinin girişinde, Bartın ili tarafından Çaycuma ilçesinin girişlerinde vatandaşlara HES kodu sorgulaması yapılarak, risksiz olanların girişlerine müsaade edilmesine, risk saptanan (temaslı veya pozitif vaka) kişilerin ise idari para cezası uygulanıp yurda alınarak izolasyon süreleri bitene kadar izole edilmesine karar verildi." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca kentteki tüm pazar yerlerinde özellikle tuhafiye alanları dahil (sosyete pazarı vb.) müşteri ve esnafın maske kullanımını ihlal ederek, maskeyi aşağı indirerek sigara içmelerinin ve yeme-içme faaliyetlerinin toplum sağlığını korumak ve bulaşıya sebep olunmaması maksadıyla yasaklandığı aktarılan açıklamada il, ilçe ve belediyeleri sınırlarında bulunan mahalle/semt/sosyete pazarlarında satış yapan esnafın HES kodu sorgulamasının yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.