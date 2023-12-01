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"Zorunlu kış lastiği" denetimleri başladı

01 Aralık 2023, Cuma 12:27
Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim yapıldı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, kentin giriş ve çıkış noktalarında araçların kış lastiklerini kontrol etti.

Ekipler, araçlarında kış lastiği kullanan sürücülere teşekkür etti.

1 Nisan 2024'te sona erecek kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan araç sürücülerine 2 bin 568 lira ceza uygulanacak.

Sürücülerden Şerafettin Kara, kış lastiğinin güvenliği olduğunu söyledi.

Kendisi ve diğer sürücülerin can güvenliği için aracına kış lastiği taktığını ifade eden Kara, diğer sürücülerin de kış lastiği kullanmasını önerdi.

Kara, denetimlerden de memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Tekirdağ ve Edirne'de de denetimler sürüyor.

Bolu

Bolu'da, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Kışın düşük hava sıcaklıkları nedeniyle zeminde meydana gelen buzlanmalarda araçların yol tutuşunun artırılması ve kaymaya dayalı olası trafik kazalarının önüne geçilebilmesi amacıyla Türkiye genelinde başlatılan zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme ve Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yürüttü.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yapılan denetimde, durdurulan tır, kamyon, otobüs ve minibüs gibi ticari araçların lastikleri kontrol edildi.

Araçların kış lastiği takıp takmadığı denetlenirken, kış lastiği bulunanların ise diş derinliğine bakıldı.

Ekipler, sürücüleri, araçlara kış lastiği takmanın önemi konusunda da bilgilendirdi.

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik uygulama, 15 Nisan 2024'e kadar sürecek.

Kırıkkale

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğunun başlamasıyla Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki kontrol noktasında denetim yaptı.

Sürücülerin araçlarına kış lastiği taktığı görülen denetimde, polis ekipleri lastiklerin diş derinliklerini ölçtü.

Yetkililer, yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlarda uygulamanın zorunlu olmamasına karşın, can güvenliği ve sorunsuz seyahat için kış lastiği kullanılmasını önerdi.

AA

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