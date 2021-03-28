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28 MART 2021 PAZAR - YIL: 52

Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan'da sona eriyor

28 Mart 2021, Pazar 12:47
Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kullanılması gereken zorunlu kış lastiği uygulaması, 1 Nisan itibarıyla sona erecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor.

Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılıyor.

Bu kış 1 Aralık 2020'de başlayan ve kurala uymayan araç sürücülerine 885 lira ceza kesilen kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması, 1 Nisan Perşembe günü sona erecek.

"Sıcaklık 7 derecenin altına düştüğünde kış lastiğine geçilmeli"

Petlas Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, ulaşımın sağlıklı ve güvenli sürdürülmesi için lastiğin mevsimine uygun şekilde takılmasının önem taşıdığını söyledi.

Özürün, "Hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğü andan itibaren kış lastiğine geçilmesi öneriliyor. Hava sıcaklığının artmasına bağlı olarak da mevsimine uygun lastik takılması gerekir." dedi.

Lastiğin hava basıncının kontrol edilmesinin de sürüş güvenliğini olumsuz etkileyebilecek durumları önlemek için büyük önem taşıdığını belirten Özürün, sürücülerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında, sosyal mesafeyi koruyarak, sağlığını riske atmadan, kış lastiği montajıyla lastik hava basıncı ve diş derinliği kontrolü yaptırabileceğini bildirdi.

Özürün, otomobillerde 4 lastiği değiştirme fiyatlarının ebatlarına göre değiştiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de en çok kullanılan ebat olan 205/55 R16 ölçüdeki yaz lastikleri, 450 ila 650 lira fiyat aralığında satışa sunuldu. Lastik sökme takma ücretleri, binek araçlar için 60-120 lira, SUV ve hafif ticari araçlar için 75-125 lira aralığında değişiyor. Lastik oteli bedeli ise 4 lastik için ortalama 100 lira düzeyinde uygulanıyor. Birçok bayide, söküm takım ve lastik oteli hizmeti paket olarak veriliyor ve bu iki hizmetin fiyatları 150-250 lira olarak uygulanıyor."

AA

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