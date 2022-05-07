Zübeyir Gündüzalp için mevlid okutuldu

Üstad Bediüzzaman Said Nursi’nin talebesi Zübeyir Gündüzalp için bu yıl dördüncüsü düzenlenen mevlid, dün Ermenek Sipas Camisinde okutuldu. Ermenekliler mevlide yoğun ilgi gösterdi.

Ermenek İlim ve Kültür Vakfı ve Yeni Asya Ermenek Temsilciliği tarafından organize edilen Zübeyir Gündüzalp Mevlidi, dün (7 Mayıs Cumartesi) öğle namazını müteakip Ermenek’teki Merkez Sipas Camisinde okutuldu. Herkesin davetli olduğu mevlid esnasında, daha önce okunan hatimlerin duası da yapıldı. Ayrıca, cami avlusunda kurulan kitap sergisinde edebiyatçı yazar İslam Yaşar da kitaplarını imzalayacak okuyucularıyla sohbet etti.

VAKIF İDARECİLERİNİN RUHLARINA

Okutulan mevlit ve hatimler; başta Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (asm) olmak üzere peygamberlerin ve bütün ehli imanın, Bediüzzaman Said Nursi’nin, hususan “kâinata değişmem” dediği talebesi Zübeyir Gündüzalp’in, vakıf yöneticilerinden Hurşit Akpınar, Hakkı Polat, Haydar Açıkbaş ve Haydar Gündüzalp’in ruhlarına ithaf edildi.

ÇEVRE İLLERDEN DE KATILANLAR OLDU

Mevlid programına, Ermeneklilerin yanı sıra Türkiye’nin çeşitli illerinden katılanlar da oldu. Mevlit organizasyonunu yapan Ermenek İlim ve Kültür Vakfı temsilcileri yaptıkları açıklamada şunları söylediler: “Zübeyir Ağabeyin vefatı münasebetiyle, her yıl çeşitli faaliyetler düzenlemekteyiz. Geçtiğimiz yıllarda bu faaliyetlerimizi yapmıştık. Salgın sebebiyle ara verilen programlar bu şekilde yeniden başlamış oldu. Zübeyir Ağabey için mevlid tertipledik.” Vakıf temsilcileri ayrıca, uzaktan yakından mevlide iştirak eden herkese teşekkür etti. Düzenlenen mevlidin kaynaşma ve tanışmaya vesile olduğu ifade edildi.

(Ermenek’teki Zübeyir Gündüzalp mevlidine Yeni Asya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanımız İzzet Atik de katıldı. Ayrıca, yazarımız İslam Yaşar kitaplarını imzalayarak okuyucularıyla sohbet etti.)