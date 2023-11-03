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3 KASIM 2023 CUMA - YIL: 54

İnsan çok zalimdir

Zekeriyya Kocalan
03 Kasım 2023, Cuma
“Şüphesiz O yani insan çok zalimdir, çok cahildir… “-1- buyuran Rabbim, yine “şüphesiz biz âdemoğlunu kerim kıldık“-2- buyuruyor.

Birbirine zıt gibi görünen iki ayet, bir gerçeği ifade ediyor. Doğduğunda İslam üzerine, temiz, tertemiz doğar insan. Masumdur.

Ama Rabbim diğer varlıklardan farklı olarak insana hürriyet vermiş. Bu sayede insan, hem kötü işleri yapabilir hem de iyi işleri. Bu özelliği ile hem çok iyi insan, hem de çok kötü insan olabilir. Ayetler bize bunu ifade ediyor.

İnsan, hürriyetini ve aklını kötüde kullanırsa zalimlerin zalimi olabiliyor. Yırtıcı hayvanlar gibi yırtıcı olarak vahşileşebiliyor. 

Geçmiş asırlarda bu yaşandı. Büyük zulümler oldu. Daha yakın tarihte bile. Mesela 2. Dünya savaşında 60 milyon insan öldürüldü. Bu vahşetin tarifi mümkün mü? Bunu kendi cinsine kim yaptı? İnsan… Kendi cinsini gözünü kırpmadan katletti.

Amerika, Japonya’nın iki şehrini bombaladı. Milyon insanı katletti. Japonlar yıllarca bu bombaların kötü etkisini yaşadı. Ve insan, kendi hayatını kendine zindan ediyor. Dünyayı kendisine yaşanmaz hale getiriyor.

İşte Filistinliler, yıllardır haksızlığa uğramış, yakınları katledilmiş, toprakları işgal edilmiş bir topluluk. Bu Filistinliler İsrail’den gasp ettiği toprağını istiyor. Bu Filistinliler İsrail’den hürriyetini istiyor. Bu Filistinliler İsrail’den, insanca yaşamayı istiyor. İsrail bunları vermediği gibi her gün kötülük yapmaya, işkence etmeye devam ediyor.

İsrail, “Bu Filistinlilere insanca muamele yapmadık, zulmettik, haklarını gasp ettik“ demiyor; Hamas’ın da tasvip etmediğimiz sivilleri de hedef alan saldırısını bahane ederek, orantısız güç kullanarak acımasızca saldırıyor, masum insanları katlediyor ve zulmediyorlar. Amerikası, Avrupası da anında yanındalar. Hani siz medeniydiniz? Hani insan haklarını yazmıştınız? Dünyaya insan haklarını öğretiyordunuz?

Filistinliler insan değil mi ?

Ama utanmadan Filistinlilere değil de, İsrail’e zulmediliyormuş gibi, İsrail’in toprağı işgal ediliyormuş gibi davrandılar. 

Hamas’ın yaptığı sivilleri de içeren tasvip edilemez saldırıyı, iki milyon insana ödetiyorlar. Bebeklerin, yaşlıların öldürülmesini seyrediyorlar. Masum insanların üzerine bombalar yağdırılmasını seyrediyorlar. Bu zulümlere destek veriyorlar.

Aç-susuz bırakılarak, açlıktan, susuzluktan inim inim inleyerek öldürülmelerini seyrediyorlar.

Ne insanlıkları kalmış, ne vicdanları. Seyrediyorlar ve savaş diyorlar. İsrail savaşıyormuş.

Bu nasıl savaş? Eli-kolu bağlı insanların üzerine bombalar atılıyor. Eli-kolu bağlı insanların binaları yıkılıyor. Hani medeni insanlardınız? Nerde medeniyetiz? Nerde insanlığınız? Nerde vicdanınız?

Dipnotlar:

1- Ahzab Suresi;72

2- İsra Suresi; 70

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