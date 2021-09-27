"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 EYLÜL 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Benim mesleğim haktır

27 Eylül 2021, Pazartesi

Kimine alçaklar, yüce görünür,

Kimine gündüzler, gece görünür, 

Tarafgirlik nazarıyla bakana, 

Cüceler dev, devler cüce görünür.

A. Y.

Herkesin kendi inancı, felsefesi, aldığı eğitim ve yetiştiği sosyal çevreye göre bir hayat tarzı, mesleği ve meşrebi vardır. Herkes hayatta kendi düşüncesine göre gittiği yolun doğru olduğunu kabul edebilir. Bediüzzaman Hazretleri, bu hakikati şu veciz cümlesi ile ifade ediyor: “Mesleğim haktır veya daha güzeldir demeye hakkın var. Fakat, ‘Yalnız hak benim mesleğimdir’ demeye hakkın yoktur.” 

Ben de kendi inancım ve düşüncem doğrultusunda, mesleğim, yani gittiğim yol haktır, doğrudur diyorum. Bunu söylemeye hakkın olduğunu düşünüyorum. Fakat “benim mesleğim haktır” demek, bir doğrunun yarısını ifade eder. Diğer yarısı ise, “yalnız hak benim mesleğimdir” demeye hakkım yoktur. 

İşte işin püf noktası burasıdır. Benim gittiğim yoldan başka hiçbir yol doğru değildir, herkes bâtılda, yalnız ben hak yoldayım diye düşünürsem, o zaman başkalarına haksızlık yapmış olurum. Herkes, sadece kendi gittiği yolun doğru olduğuna inanır, başkaları yanlış yolda gidiyor derse, o zaman sosyal ve içtimaî hayatta problemler çıkar. Benim görüşüm doğru olabilir, ama doğru bir tane değildir, başka doğrular da vardır. Onlara da saygı göstermek, hoşgörü ile bakmak gerekir. Yoksa, cemaatte olsun, toplumun genelinde olsun, kutuplaşmalar ve ötekileştirmeler ortaya çıkar.

‘Yalnız benim mesleğim haktır’ demek, başka hakları görmemektir, başka doğruları kabul etmemektir. Yani her şeye tarafgir bir nazarla bakmaktır. Tarafgirlik ise, insana ne kendi kusurunu, ne de sevdiklerinin kusurunu göstermez. 

İnsan kendi inancına, düşüncesine, ırkına, hayat tarzına uygun olan taraftan yana olabilir. Onlarla samimî işbirliği ve dayanışma içinde bulunabilir. Bir cemiyete, cemaate, derneğe, kulübe taraftar olabilir. Bu durum, toplum huzurunu bozmadığı, insanları birbirine karşı tahrik etmediği, başkalarının da başka fikir ve düşüncelerde olmasına saygılı olunduğu müddetçe, herkesin hakkıdır. 

Bugün yaşadığımız tartışmaların, kutuplaşmaların, ötekileştirmelerin temelinde bu “yalnız benim mesleğim haktır” iddiası ve her şeye tarafgirlik nazarı ile bakmak alışkanlığı yatmaktadır. Bu duygulara bir de kör inat eşlik ederse, artık o insanın gözüne hakikatleri soksanız da fikrini değiştiremezsiniz. 

İnsanın, kendi meslek ve meşrebini sevmesi, başkalarının meslek ve meşrebine düşman olmayı gerektirmez. Aslolan, hoşgörü, karşılıklı saygı ve sevgi içinde bir arada yaşamaktır. Zaten inancımızın gereği de budur.

Okunma Sayısı: 147
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AYM’ye direnenler terfi ettirilmiş

    İngiltere, 5 bin ağır vasıta sürücüsüne geçici vize verecek

    Yaz saati uygulaması tasarruf sağlamadı

    Yalan değil, sokaktayız

    Öğrenci kredisi fitrenin de altında

    Gramaj standardı getirilmeli

    Babacan: Bu hukuksuz düzene son vereceğiz

    Türkiye'de 25 bin 861 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

    Almanya'da sandık çıkış anketleri açıklandı

    Taliban, uluslararası uçuşların yeniden başlamasını istiyor

    Kabine toplanacak

    Fiyatları arttıran, iktidarın kendisi

    Millet İttifakına katılımlar artabilir

    İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

    Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

    TBMM'yi yoğun bir gündem bekliyor

    Prof. Dr. Aziz Sancar'dan aşı çağrısı

    Kanada’daki Uygur Türkleri tarihi kiliseyi satın alıp camiye çevirdi

    Irak, İsrail ile normalleşme isteyenler hakkındaki kararını açıkladı

    Prof. Dr. Şener, artan grip vakalarına karşı uyardı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    AYM’ye direnenler terfi ettirilmiş
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Allah imanı herkese neden nasip etmiyor?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bir “yanık kazası”nın mânevî hasılatı
    Mehmet KARA

    75 gün sonra Meclis açılırken
    Risale-i Nur'dan

    Beşer, din-i haktaki bir hakikati arıyor
    Yeni Asya'dan Size

    Yeni hizmet dönemi
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bediüzzaman’ın Jön Türklere teklif ettiği fikir
    M. Said ZEKİ

    Dalda yaprak, aşağıda yolcu kalmasın!
    Ali FERŞADOĞLU

    Müslümanlar yardımlaşma ile yükselir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.