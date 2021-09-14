"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 EYLÜL 2021 SALI - YIL: 52

Her düşüş yeniden başlamak için bir fırsattır

14 Eylül 2021, Salı
Çukura düşen bir karınca, minik adımları ile yukarı doğru tırmanıyor, tam çukurdan çıkacağı anda ayağının altındaki toprak zerreleri kayıyor ve karınca tekrar çukurun dibine düşüyor.

Fakat hiç vakit kaybetmeden tekrar tırmanış başlıyor. Yine düşüyor, yine tırmanıyor, bu iş defalarca tekrar ediliyor. Kim bilir kaçıncı teşebbüsten sonra karınca çukurdan çıkmayı başarıyor. Yani bir karınca, kendi boyundan çok büyük bir çukurdan çıkmak için defalarca tırmanmak zorunda kalıyor ve her düşüşten sonra yeniden tırmanışa geçiyor. 

Biz de günlük yaşantımız içinde bir çok zorluklarla karşılaşıyoruz . Zira hayat yolu, çok çeşitli tuzaklar, barikatlar ve çukurlarla doludur. Gaflet dereleri, günah çukurları, nefis ve şeytanın tuzakları, geçim derdi, hastalık, ihtiyaç ve zaruret gibi zorluklarla her an karşı karşıya bulunuyoruz. Bu badirelerin bazılarında küçük bir gayretle kurtulup  yolumuza devam ederken, bazılarından kurtulmak için de çok büyük çabalar sarf etmek zorunda kalıyoruz.

İnsan olarak, âcizlik, fakirlik, hüsran ve nisyan gibi noksanlarımız olduğu gibi, azim, gayret, ümit, şevk, tevekkül ve teşebbüs gibi meziyetlerimiz de mevcuttur. Fakat nedense çok defa meziyetlerimiz yerine noksanlarımız ön plana çıkıyor. Zorluklar karşısında hemen pes edip teslimiyet bayrağını çekiyoruz. Sonra da “kaderimiz böyleymiş” diyerek kendi kusurlarımızı kadere havale ediyoruz. 

Güçlükler karşısından bir karınca kadar gayret gösteremiyorsak, insanlığımızı sorgulamamız gerekir diye düşünüyorum.  

Bediüzzaman Hazretleri, “yeis her kemâle mânidir” diyor. Bunun tersi olan ümit, şevk ve gayret ise, her türlü başarının anahtarıdır. Ümidin kaynağı da, imandır. “İman hem nurdur, hem kuvvettir, hakikî imanı elde eden kişi, kâinata meydan okuyabilir.” 

Hayat, monoton bir yolculuktan ibaret değildir. Hayat yolculuğunun her anında karşımıza yüksek bir engel, derin bir çukur çıkabilir. Bunları aşmak için ilk teşebbüsümüzde başarısız da olabiliriz. Ama başarmak azim ve ümidi ile yeniden harekete geçersek,  aşamayacağımız engel ve çıkamayacağımız çukur yoktur.

Yeter ki her düşüşün sonunda yeniden başlamasını bilelim ve başlarken de “BİSMİLLAH”ın kuvvet ve bereketinden istifade edelim. 

Okunma Sayısı: 469
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • cenk çalık

    14.9.2021 00:29:45

    Yıllar önce okuduğum bir kitapta "Her sorun bir fırsattır" deniliyordu. Yine başka bir kitapta "Önemli olan başına nelerin geldiği değil, o olaylara verdiğin manadır." Bu iki cümleyi yazınızla birleştirdiğimizde hayatımızın bir tercih olduğunu anlıyoruz. Yollar ikiye ayrılıyor. Tercihte hürüz. Yeis ya da şevki tercih etmek elimizde. Yeisi tercih eden karanlık bir dünya içine giriyor, atalet içinde yuvarlanarak hayırlı adım atamıyor. Şevki tercih eden hareket ettikçe şevke geliyor, nurlu yollarda hızla ilerliyor vesselam...

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Netanyahu’nun yargılanması yeniden başladı

Kamuda zararın adını değiştirdiler

'İklim değişikliği 2050'ye kadar 216 milyondan fazla insanı göçe zorlayabilir'

İspanya orman yangınlarıyla mücadele ediyor

Lübnan'da akaryakıt istasyonlarının yüzde 90'ı kapalı

İsrail askerleri ,14 Filistinliyi gözaltına aldı

'Bir haftada 198 sınıfta yüz yüze eğitime ara verildi'

9 büyükşehirdeki 10 toptancı hali denetlenecek

ABD'de yeni bir tropikal fırtına alarmı

Meteoroloji'den Erzurum, Kars ve Ardahan'a sağanak uyarısı

Cari açık 27 milyar 832 milyon dolar oldu

Küresel salgının son 24 saatinde neler yaşandı?

Haftanın maçı beraberlikle sonuçlandı

Ülkeyi erken seçime götürmek lazım

Yüzde 90 ekonomik gidişattan rahatsız

Müsilaj tehlikesi sürüyor

Türkiye'de son 24 saatin Koronavirüs Tablosu

Türkiye'nin en uzun nehrinde de kuraklık alarmı

Karadeniz'deki sellerle ilgili 15 kişiyi arama çalışmaları hala devam ediyor

Darbeler ekmeği de hürriyeti de küçültüyor

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

Çarşaf provokasyonları
Ahmet BATTAL

İktidarın son kullanma tarihi
Ali FERŞADOĞLU

Koronavirüs oyunları ve ecel!
Faruk ÇAKIR

Senin darben iyi mi?
Osman ZENGİN

Ankara’nın büyük sel afetinin 64. senesi
Risale-i Nur'dan

Beşeriyetin yaraları, iman ilâçlarıyla tedavi edilir
Abdil YILDIRIM

Her düşüş yeniden başlamak için bir fırsattır
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Süleyman KÖSMENE

Risale-i Nur neden müşteri aramaz?
M. Fahri UTKAN

Çocuk eğitiminde baskı

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.