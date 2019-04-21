Ramazan geliyor!

Elif’ten Size

Merhaba Elif gönüllü okuyucular. Geçen gün idrak ettiğimiz Berat Gecesi ile, Ramazan’ın kokusunu daha yakından hissetmeye başladık. Biz de bu arada Ramazan hazırlıklarımıza hız verdik. Her sene olduğu gibi, inşallah yine sizlerin değerli katkıları ile güzel bir Ramazan sayfasıyla okuyucularımızın karşısına çıkmak istiyoruz. Onun için de sizlerden gelecek dosyaların artık elimize ulaşmasını bekliyoruz.

Bu güne kadar bir kaç tane güzel çalışma elimize ulaştı. Bir de bizim yönlendirdiğimiz arkadaşlar var, onlar da inşallah en kısa zamanda çalışmalarını tamamlayıp bize gönderecekler.

Bu sene de geçen yılların formatında bir Ramazan sayfası düşünüyoruz. Yine dörtlüklerle Ramazan takvimi olacak inşallah. Bu konuda şairlerimizden henüz bir çalışma gelmedi. Ama geleceğini ümit ediyoruz.

Çalışmalar Mayıs’ın başında elimizde olsa iyi olur. Konu başlıklarını henüz tesbit etmedik. Gelen çalışmalara göre ayarlarız inşallah. Bu arada sizlerin de konu teklifleriniz olursa bekliyoruz.

Yeni Asya olarak her zaman okuyucusu ile bir bütün olmuş, bir birinin tamamlayıcısı olan bir camiayız. Onun için elli seneden beri basın dünyasındaki şerefli yerimizi muhafaza ediyoruz. İnşallah daha nice elli yıllar boyunca bu Nurlu yolculuk devam edecek. Terhis olup gidenlerin yerini siz gençler dolduracak.

Geçmiş Leyle-i Beratınızı tebrik ediyor, gelecek olan Ramazanı da hep birlikte karşılayıp rahmetinden istifade etmeyi ümit ediyoruz.

Çalışmalarınızı abdilyildirim26@hotmail.com adresine bekliyor, hayırlı çalışmalar diliyoruz.