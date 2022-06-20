"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Şeyh Selim’e Rusların yardımı

Abdülbakî ÇİMİÇ
20 Haziran 2022, Pazartesi
Bediüzzaman’ın Hayatı’ndan Tesbitler (207)

Burada yine Van Valisi Tahsin Bey’in Şeyh Selim ile ilgili bir yazısını nazarlara sunalım:

“Bâb-ı Âli-Dâhiliye Nezâreti-Şifre Kalemi-104/10 Vân Vilâyeti’nden alınan şifre-Mahremdir. Bitlis’de ve bi’l-hâssa Bitlis’in merkez ve Hizan kazâlarında her mânâsıyla mühim irticâ’ vardır. Halife Selim’in bir sene evvel İstanbul’da Şeyh Abdülgaffâr’a misâfir olması ve Kâmil Paşa’nın sukûtuyla Bitlis’e avdet etmesiyle bu def’a âdetâ ref’-i livâ-i irticâ eylemesi pek münâsibdir. Halife Selim küre-i arzın küreviyyetini iddi’â edenleri tekfir ile müştehir bir mürtecidir. Seyyid Ali Şeyh Şehâbeddin ve diğer meşâyih tarafından Van vilâyeti aşâyirine de haberler göndermeğe başladı. Rusya bu hususdaki programını Bitlis’de pek güzel tatbike muvaffak oldu. Hizan tarafındaki ictimâ’ın kârık-ı kesretine rağmen tevessü’ etmekde olduğu anlaşılıyor. Ortada deverân eden sözler Şeri’at talebinden ve Ermeni ıslâhâtını protesto ederek inde’l-icâb Rusya himâyesini teklifden ibâret imiş. Bitlis’den aldığım ma’lûmât bu merkezdedir. Mazhar Bey’den gece pek mufassal bir şifre aldım. Müşârun ileyhi biraz mütelâşi görüyorum. Fil-hakika Bitlis’de kuvvet yokdur. Ma’ahâzâ bu gidişle bir Kürd mes’elesi çıkaracağız. Evvelce arz etdiğim vechile şu aralık Bitlis tarafına son derece atf-ı nazar-ı ehemmiyet buyurulması müsterhamdır. Vâli Tahsin. Fi 5 Mart sene 330. 6 vürûdu.”1

Rusların ve Ermenilerin yardımı

1914 yılına rastlayan ve Bitlis’te gerçekleşen bu isyanda yine Rusları ve bu kez Ermenilerle birlikte destekçi olarak görmekteyiz. İsyan elebaşısı olan Molla Selim’in daha önceki yıllarda Ermeni komiteleri ile temasta olduğu ve Ermeniler’in desteğinin alındığı değişik kaynaklardan doğrulanmaktadır. İsyanın arka plânındaki lideri Hizanlı Şeyh Sa’id Ali daha önceleri Ermeni komitacıları ile bir anlaşma yapmış, aynı şekilde 1913 yılında Molla Selim, Şeyh Sa’id Ali adına harekete geçerek Muş yakınlarındaki Surp Garabet adlı Ermeni manastırında Taşnak liderlerinden Vartan Vartabet ile ortak hareket konusunda anlaşmıştır. Ermeniler’e paralel olarak bölgede bir isyan için Rusya’dan yardım talebinde bulunan irşâd mensuplarından Bitlis’li (Melikan’lı) Molla Selim, isyanın gerçek lideri Yusuf Kâmil Bedirhan’ın bölgeye gelmesine kadar geçen sürede Ermeniler’den gerekli silah, mühimmat ve militan desteğini temin etmiştir. Şeyh Selim, yardımcıları Şeyh Şahabettin ve Şeyh Sa’id Ali ile beraber 1000 kişilik bir çete kurarak isyanı başlatmıştır. Kısa sürede bastırılan isyan sırasında bu üç elebaşı Bitlis’teki Rus Konsolosluğu’na sığınmışlar. Birinci Dünya Savaşı’na girmemiz üzerine basılan ve konsoloslukta ele geçirilip asılan elebaşları bu zamana kadar Rus Konsolosluğu’nun himayesinde Bitlis’te yaşamışlardır. Konuyla ilgili araştırmaları olan Mustafa Balcıoğlu, Molla Selim isyanını “Rus Konsolosluğu’nda başlayıp, Rus Konsolosluğu’nda biten isyan” diye tanımlamaktadır.2

Bazı Âlimlerin sadrazamlığa çektiği telgraf:

Bu arada Bediüzzaman ile beraber müsbet hareket eden bazı âlim ve şeyhler de Osmanlı Devleti tarafından taltif edilmişlerdir. Bunlardan özellikle Sadârete çekilen bir telgraf önemlidir ve büyük manevi reisler Şeyh Fethullah Efendi-zâde Alâaddin ve Şeyh Abdurrahman Efendi-zâde Ziyâ’üddin tarafından hem Dâhiliye Bakanlığı’na (21 Nisan 333 /21 Nisan 1917 tarihli) ve hem de Sadrazamlığa gönderilmiştir. Bu iki maneviyat reisi, Osmanlı Devleti’ne itidal tavsiye etmekte ve Bitlis hâdisesi sebebiyle halka zulm edilmemesini ve meselenin yatıştığını anlatmaktadırlar.3

Dipnotlar:

1. BOA(Başbakanlık Osmanlı Arşiivi), DH.KMS.15/30 21 R 1332-1 

2. ABIBSNİŞ(Prof. A.Akgündüz), Cilt-1, s. 882

3. BOA(Başbakanlık Osmanlı Arşiivi), DH. EUM.2.Şb. 2/9-2(ABIBSNİŞ, Cilt-1, s. 883)

Okunma Sayısı: 103
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "KORKUT, ÜRKÜT, SUSTUR KANUNU"

    "Denge ve denetleme için parlamenter sistem"

    Yatırım aracı olarak görenler arttı

    En büyük problem adaletsizlik

    En çok ekonomik sıkıntı çekilen ülke Türkiye

    Ek gösterge bir işe yaramayacak

    ÖSYM, YKS soruları ve cevap anahtarlarını erişime açtı

    Otobüs bilet fiyatları katlandı

    Gerçek bir hukuksuzluk rejimi ortaya çıktı

    Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı ile görüştü

    Libya'da ham petrol üretiminde düşüş

    Ali Babacan: Ülke batıyor

    Rize’de ekmek 5 lira oldu

    Batı Şeria duvarını geçmeye çalışan bir Filistinli öldürüldü

    Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasındaki görüşmeler yarın devam edecek

    Hastanelerde malzeme yok, ameliyatlar ertelenebilir

    Dünya genelinde 83 milyondan fazla insan yerinden oldu

    "AB genişlemeye kendisini hazırlamalı"

    AB dışişleri bakanları yarın toplanacak

    YKS'de ikinci oturum başladı

    En Çok Okunanlar

    M. Said ZEKİ

    Zulüm devam etmez!
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Demokrat Nur Talebeleri”
    Yeni Asya'dan Size

    6. Barla toplantısı
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bütün sıkıntıların reçetesi adalet
    Sebahattin YAŞAR

    Evlat da, ebeveyn de imtihandadır
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hediye Ballıkaya

    Ah canım çocuklarımız!
    Genel

    "KORKUT, ÜRKÜT, SUSTUR KANUNU"
    Ali FERŞADOĞLU

    Demokrasi adım adım İslamiyete yaklaşmıyor mu?
    Risale-i Nur'dan

    Âlem bütün envâıyla tevhidi ilân ediyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.