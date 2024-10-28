"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 EKİM 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Tama’

Abdülbakî ÇİMİÇ
28 Ekim 2024, Pazartesi
Kapanması gereken kapılar - 45

“Kânaat eden aziz olur; tamahkâr (açgözlü olan) aşağılanır.”1 sözü İktisat Risâlesi’nde yerini almıştır. Bedîüzzamân Münâzarât’ta “Lillâhilhâmd ve lâ fahr...2 İhlâs niyetini ihlâl eden ve anâsır-ı garaz olan nesep ve nesil ve tama’ ve havf beni bilmiyorlar. Ben de onları tanımıyorum veya tanımak istemiyorum.”3 ifadelerine yer verir. Tama’, açgözlü olmak, şiddetle, hırsla istemektir.

Yirmi Birinci Lema, üçüncü mâni korku ve tama’dır. Bu mânilerin diğer bir kısım mânilerle beraber Hücumât-ı Sitte’de tamâmıyla îzah edildiği belirtilir. Onun için tama’, Yirmi Dokuzuncu Mektup, Altıncı kısımdaki üçüncü desise-i şeytaniye bahsine konu olmuş bir mesele-i mühimmedir. Bedîüzzamân’ın “Ehl-i dalâlet, Kur’ân-ı Hakîm’den alıp neşrettiğimiz hakâik-i imâniye ve Kur’âniyeye karşı müdafaa ve mukâbele elinden gelmediği için, münafıkâne ve desisekârâne iğfal ve hile dâmını [tuzağını] istimal ediyor. Dostlarımı hubb-u cah, tama’ ve havf ile aldatmak ve beni bazı isnâdatla çürütmek istiyorlar. Biz, kudsî hizmetimizde daima müsbet hareket ediyoruz.”4 ihtârıyla ehl-i dalâletin oyununu bozduğunu görüyoruz. Ancak tama’ insanın zayıf bir damarıdır. Onun için bu ahirzaman fitneleri “Tama’ yüzünden çoklarını avlıyorlar.”5 Risale-i Nur hizmetleri için maddî menfâat gibi şeyler “Hırs ve tama’ ve lisân-ı hâl ile istemek olmamalı. Yoksa, ehl-i dalâlet ki, hırs ve tama’ yolunda dinini feda etmiş; onlar nazarında kıyas-ı binnefs cihetiyle, “Risale-i Nur’un bir kısım şakirtleri dahi, dinini dünyaya âlet ediyorlar” diye çirkin bir ittihamla taarruzlarına meydan açar.”6 Onun için “Hırs ve tama’ yerine ” ‘Şüphesiz ki rızık veren, mutlak kudret ve kuvvet sahibi olan Allah’tır.’7 âyet-i celilesi delâletiyle Kur’ân’a, kütüb-ü İlâhiyeye imân…”8 derslerine ittiba edilmelidir. Yâda Bediüzzaman’ın şu tavsiyelerine uyulmalıdır: “Ey kardeşlerim! Eğer ehl-i dünyanın dalkavukları ve ehl-i dalâletin münâfıkları, sizi, insanın şu zâif damarı olan tama’ yüzünden yakalarlarsa; bu fakir kardeşinizi numune-i misal ediniz. Bütün kuvvetimle sizi temin ederim ki: Kanâat ve iktisad; maaştan ziyade sizin hayatınızı idame ve rızkınızı temin eder. Bahusus size verilen o gayr-ı meşru para, sizden ona muka’bil bin kat fazla fiyat isteyecek.”9 Yoksa “Hırs ve tama’, za’f-ı fakr noktasında teveccüh-ü nâsı celbine medar riyâkârâne vaziyet almaya sevk ediyor.”10

Tama’kârlık 

İktisat Risalesi’nde geçen iktisat ve hısset meselesinde iktisatın, ‘ahlâk-ı âliye-i Peygamberiyeden olan ve belki kâinattaki nizam-ı hikmet-i İlâhiyenin medarlarından’ olduğu beyanından sonra, sefillik ve bahillik ve tama’kârlık ve hırsın bir halitası olan hısset ile hiç münâsebetinin olmadığı ifade edilir. “Yalnız sureten bir benzeyiş var.”11 Ayrıca Mektubat, Uhuvvet Risalesi’nde “Cenâb-ı Hak bir kısım maldan onda bir veya bir kısım maldan kırkta bir, kendi verdiği malından birisini bizden istedi-tâ bize fukaraların dualarını kazandırsın ve kin ve hasetlerini men etsin. Biz, hırsımız için tama’kârlık edip vermedik. Cenâb-ı Hak, müterakim zekâtını, kırkta otuz, onda sekizini aldı.”12 denilir. Demek “Zekâtı vermeyenin, herhalde elinden zekât kadar bir mal çıkacak; ya lüzûmsuz yerlere verecektir, ya bir musibet gelip alacaktır.”13

Dipnotlar:

1- İbnü’l-Esîr, en-Nihayefî Garibi’l Hadis, 4:114; Zebîdî, Tâcü’l-Arûs, 22:90.

2- Şeyhin kerameti şeyhten rivayet; lâkin tahdis-i nimet dahi bir şükürdür.(Münazarat,2013, ESDE, s.297)

3- ESDE(Münazarat), s.297

4- Mektubat, s.711

5- Age, s.709

6- Kastamonu Lahikası, s.319

7- Zâriyât Sûresi, 51:58

8- Barla Lahikası, s.200

9- Mektubat, s.711

10- Kastamonu Lahikası, s.261

11- Lemalar, s.362

12- Mektubat, s.461

13- Age, s.460

Okunma Sayısı: 276
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bediüzzaman mevlidi okutuldu

    Cezair Atik dualarla

    Avukatı ziyaret etti

    Gündem sürekli değiştirilirken vatandaşın cebi boş kaldı

    Gazze susuz ve gıdasız

    Özel güvenlik şirketleri tartışılıyor

    Elektriğe gizli zam

    ‘Umut hakkı’ tartışması

    Sessizlik ne zamana kadar sürecek?

    Dünya, İsrail'e karşı birleşmeli

    Çiftçi traktörünü satıyor

    İsrail, hastaneleri de yok ederek Gazzelileri göçe zorluyor!

    Taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesi güncellendi

    BM Raportörü Mofokeng: Gazze’deki soykırımı sonlandırmak için her yola başvurulmalı

    Skandalda son perde

    Tarlada üretim azaldı, zam yolda

    ABD'li öğrenciler: Savaş makinesi ABD’yi ve İsrail'e desteğini durdurun

    İktidar beğenmediği gazetelerin ilan hakkını hukuksuzca gasp ediyor

    Bütçeyi ilk yarıda tükettiler

    En Çok Okunanlar

    Yasemin YAŞAR

    Linç
    Genel

    Avukatı ziyaret etti
    Şükrü BULUT

    Yenidoğan bebek cinayetleri ve Kemalizm…
    Süleyman KÖSMENE

    Koğuş penceresinde bir bayrak
    Mehmet KARA

    Çözüm ama nasıl?
    Yeni Asya'dan Size

    Toplantı haftasına girerken
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Kudsî hizmetlere perde olma tehlikesi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Dijital, e-gazete mi, kâğıt baskı gazete mi?
    Genel

    Gündem sürekli değiştirilirken vatandaşın cebi boş kaldı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.