Bir zamanlar Kayseri -6

Gazetemiz İttihad’la başlayan Kayseri Nur hizmeti yaklaşık 60 yıla yakındır aynı şevk ve aynı heyecanla devam etmektedir.

Salı günleri evlerde ve dershanelerde yapılan semt dersleri, Cuma günleri merkez dershanede yapılan umumî dersler ve Çarşamba günleri öğle namazında başlayıp ikindi namazına kadar devam eden çoğunluğunu emeklilerin oluşturduğu gündüz dersleri oldukça şevkli ve verimli geçmektedir. Genç Vakıf Bayram kardeşimizin nezaretinde yapılan emekli dersimiz oldukça verimli geçmektedir. Münâzarâlı geçen bu derse iştirak eden kardeşlerimiz renkli kişiliği ile Bünyamin Ortakaş, Ekrem Alparslan, Tahsin Gümüş, Ömer Balıkçı, Ali Avşar, Ahmet Serbest, Ersin Özyurt, Dursun Erdoğan, Emir Gürbüz, Yusuf Yılmaz, Yusuf Serdaroğlu, Mehmet Güntay. Ruhlarımızın manevî gıdası yanında şikemperver midemizin de maddî gıdası olan yiyecekler de ihmal edilmiyor. Bünyamin kardeşimizin mantarlı bulgur pilavı, Tahsin kardeşimizin su böreği ve tulumba tatlısı, Ahmet kardeşimizin lezzetli poğaçaları, Bayram kardeşin mis kokulu çayları bu gündüz derslerine ayrı bir renk katıyor. Tatmayan bilemez diyoruz. Sohbetimizin sonunda gazetemiz Yeni Asya’dan da günümüze uygun bir makale okuyup dersimizi noktalıyoruz.

Gazetemiz Yeni Asya demişken, burada bir hatıramı bahsetmek isterim. Adana’dan Gaziantep’e iş icabı yaptığım yolculuk esnasında otobüste gazetem Yeni Asya’yı biraz da yüksekten tutarak okumaya başladım. Arkamda oturan bir arkadaşın dikkatini çekmiş olacak ki bana dönerek “Gazetenize bakabilir miyim?” dedi. Ben de buyurun dedim. Epeyce okuduktan sonra “İşte kardeşim, gazete dediğin böyle olmalı” diyerek Yeni Asya’yı tebrik etti. Adana’da esnaf olduğunu söyleyerek adresini verdi. Bizi işyerine dâvet etti. Biz de, Allah rahmet eylesin, kahraman bir Nur Talebesi Telekom Başmüdürü olan Hüseyin Dombaloğlu ile ziyaretine gittik. Gazetemize abone oldu ve bu gazeteyi herkesin okumasını istediğini söyledi.

Evet, gazetemiz Yeni Asya 50 yıllık yayın hayatında hiçbir zaman başımızı öne eğdirmedi. “Yeni Asya yazıyorsa doğrudur” gerçeğinden hareketle gerçekleri önceden sezme kabiliyeti ile basın hayatının yüz akı oldu. Üstadımızın “Edipler edepli olmalı, hem de edeb-i İslâmiye ile müteeddip olmalı” sözüne bihakkın masadak olmuştur. Burada yeni Yönetim Kurulunu, Yeni Asya’nın bütün personelini ve bütün kahraman okuyucularını canı gönülden tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak’tan dileğim nice nice 50. Yıllara diyorum.

Evet, Kayseri’de her güzel şey gibi kış mevsimi de bir başka güzel. Meşhur Erciyes Dağı adeta beyaz sarığını başına takmış bizlere meydan okuyor. Rahmet hazinesinden inen kar tanelerinin seyrine doyum olmuyor. Adeta bizleri 18. Söz’deki kar bahsine götürüyor. Hani Üstadımız; “Meselâ, ‘kar’ı pek baridane ve tatsız telâkki ederler. Halbuki, o barid, tatsız perdesi altında o kadar hararetli gayeler ve öyle şeker gibi tatlı neticeler vardır ki, tarif edilmez.” buyuruyorlar.

Soğuk iklimin sıcakkanlı Nur Kahramanlarına binler selâm olsun.