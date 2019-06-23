"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 HAZİRAN 2019 PAZAR - YIL: 50

U’lu dönüşler

Adnan NACİR
23 Haziran 2019, Pazar
İç-dış her türlü politikanın üretilmesi ve uygulanması konusunda istikrarlı bir şekilde seri değişimler gösterebilen bir hükümetimiz var.

Bu değişimler politikasızlık şeklinde addedildiği için çokça eleştirilebiliyor da kendileri... Tabiî, hikmet-i hükümeti bilmeyenler yapıyor bu eleştirileri. Halbuki işin özü basittir: Muayyen ölçülerde kaynaklarımız ve bitmek bilmeyen ihtiyaçlarımız var. Ne yapıyor bizimkiler, hangi alanda acil bir ihtiyaç varsa oraya koşup kaynakları yığıyorlar. E haliyle, bir ihtiyaç tam olarak karşılanmadan ya da bir konu çözülmeden, bir bakıyorsun, hoop atlamışlar başka bir yere. 

Ani değişimleri gerekçelendirebilmek için, iyi-kötü, dost-düşman, yakın-uzak, faydalı-faydasız gibi pek çok şey sık bir şekilde yeniden tanımlanıyor. Dün ak denilen şey, bugün tamamen kara olabilir. İşte bunlar hep U’lu dönüşler...

U’lu dönüşler sebebiyle tanım/kapsam değişikliğine en çok maruz kalan kavramlardan biri de terör. Neredeyse bütün muhalefet partileri terörle irtibatlandırılma işleminden nasibini almıştır. Kimine doğrudan terörist dediler, kimine teröristlerin maşası ve yardımcısı dediler, kimine de terör örgütüne dahil olmamakla birlikte istemeden de olsa faaiyetlerini desteklemekle suçladılar. 

“İltisaklasak da mı tutuklasak...”

Hele, iltisak diye bir mefhum var ki, bunu kullanarak herkes her terör örgütüne dahil edilebilir. Gazeteler, gazeteciler, patates-soğan satıcıları, dolar alanlar... Mahkemenin birinde, 1970’li yıllarda kurulmuş ve uzun zamandır faaliyetleri olmayan örgütlerin de isimlerinin arasında olduğu bir örgüt kokteyline üye olmakla suçlanan bir genç, örgüt listsini görünce tebessüm edip şunu sormuş: “İstediğimiz örgütü bu listeden biz mi seçiyoruz, yoksa siz mi beğeniyorsunuz?” 

Pide siparişi için aradığı kişi hakkında terör soruşturması var diye o dâvâya dahil edilenler, milyonlarca kişinin yaşadığı büyükşehirlerde terör suçlamasıyla aranan kişilerle aynı baz istasyonundan cep telefonu sinyali alanlar, bir fakir görevde olduğu sürece içeride kalabilir ya da U’lu dönüşler çerçevesinde bağımsız yargının tecelli etmesiyle serbest bırakılabilir. Tatil planı için bir turizm firmasını arayıp rezervasyon yaptırmadan önce kırk kere düşünün. 

Ya firma terörle bağlantılı ise? Bugün sicili temiz görünebilir ama ya yarın suçlanırsa? Firma sahibinin sonradan bakan olması da kurtarmaz sizi, ona göre. 

Enflasyon mu yükseldi, hemen fiyatları durdurmak için polisiye tedbirler alınıyor. Üretim maliyetlerinin yükselmesi ve ürün arzındaki daralmanın sebepleri ile kim uğraşacak... Haşa, hükümette hata olur mu? Fırsatçıların ve hainlerin işidir muhakkak. Bas depoları, stokçuluk yapılıyor diye kes cezaları ki, herkes akıllı olsun. Ha, piyasada mal kalmazsa diye dert etme. İthal ederek yerli üreticiyi te’dip et. Yerli üretici ağlamaya başlayıncaya kadar durmak yok, ithale devam! Ağlarsa hemen teşvik paketi patlat. Bakın, hain ve fırsatçı bir üretici U’lu bir dönüş sayesinde nasıl da yardıma muhtaç bir mağdur oldu!

U’lu Dönüşlerin Maliyeti

Ne zaman, ne kadarlık açıyla U’lu dönüş yapılacağını ulularımız bilir tabi, ama az-çok tahmin edilebilir hale de geldi. Meselâ, S-400 meselesine bakalım. Neredeyse her Allah’ın günü “biz bunları aldık, falanca tarihte teslim edilecek” beyanatı veriliyorsa işkillenmek lâzım derim. Bana öyle geliyor ki, 

- Parasını verdiğimiz bu sistemleri teslim alamayacağız. 

- Teslim alamasak bile ABD’nin yaptırımlarına maruz kalacağız. 

- Parasını verdiğimiz halde kurulum yapılmazsa Rusya bize kızacak ve bunun hesabını farklı bir şekilde sormaya çalışacak.

Ne diyelim, U’lu dönüşlerin maliyeti yaman olabilir. 

Necip Fazıl’a atfedilen, fakat kesin olarak kime ait olduğunu bilmediğim şöyle bir söz var: 

 “Yamadık dünyamızı yırtarak dinimizden, 

Sonunda din de gitti, dünya da gitti elimizden”

Bakalım, İstanbul belediye başkanlığı seçimini kazanmak için seçime üç gün kala, adeta “Anketler bozuldu, hesap karıştı / Yetiş ya İmralı, yetiş ya Kandil” denilerek yapılan U’lu dönüş nasıl netice verecek? Arzu edilen oylar cezb edilemediği gibi milliyetçi seçmen de küsüp kaçarsa hiç şaşırmamak gerek...

Okunma Sayısı: 393
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İstanbullu demokrasi için sandık başında

    Size karşı, Allah bize yeter

    İran'da casuslukla suçlanan bakanlık çalışanı idam edildi

    Cumhurbaşkanlığı sistemi ekonomide sınıfta kaldı

    Seçim yasakları başladı

    Trump: İran'a ek yaptırımlar getireceğiz

    'Herkesin vicdanına, hak, hukuk ve adalet anlayışına kendimi emanet ediyorum'

    İran'dan ABD'ye 'saldırı' uyarısı

    PKK adına faaliyetler yürüten Norveç vatandaşı Bingöl'de yakalandı

    Ali Kemal Özcan: Öcalan'la görüşmemde bir devlet görevlisi de vardı

    Yıldırım: Vereceğimiz karar İstanbullu hemşehrilerimiz için hayırlı uğurlu olsun

    Suriye'nin Bab ilçesinde bombalı saldırı: 13 yaralı

    Kılıçdaroğlu: Toplumun ferasetine, vicdanına güveniyorum

    Sandıkların başında 100 bin müşahit bekleyecek

    İran: Washington barut fıçısını ateşleme hatasını yaparsa, bölgeyi ateşe atar

    Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Almanya'nın aşırı sağcı terör sorunu var

    Türkiye'nin proje ortağı olduğu A400M uçağınının 8'incisi TSK'ya teslim edildi

    '31 Mart'ın kahramanları 23 Haziran'da da sandığın güvencesi olacak'

    Trump: İran'a yönelik hava saldırısı için nihai onayı vermedim

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    Haksızlığa ve zulme karşı...
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İstanbul seçimi
    Genel

    Size karşı, Allah bize yeter
    Adnan NACİR

    U’lu dönüşler
    Risale-i Nur'dan

    Allah’a tevekkül edene, Allah kâfidir
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    İstanbullu demokrasi için sandık başında
    Genel

    Adalet, Rahman isminin tecellisidir
    Faruk ÇAKIR

    İstanbul’da seçim günü
    Mehmet KARA

    Bir kez daha sandık başına

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.