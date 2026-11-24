3- Günahlara Karşı Manevî Polisler

Hem dünya hayatımızı, hem de ahiret hayatımızı mahveden günahlarımız değil mi? Günahlarımıza karşı nasıl tedbir alacağız?

Acaba adam öldürmek, zina, hırsızlık, kumar, içki gibi sosyal hayatı zehirlendiren pek çok büyük günahları işleyenleri onlardan uzaklaştırmak için, yalnız hapis korkusu ve devletin bir polisinin görmesi yeterli midir?

O halde, her evde, belki herkesin yanında daima bir polis, bir hafiye bulunmak lâzım gelir ki, serseri, sarhoş nefisler kendilerini o pisliklerden çeksinler. Salih amel ve iman herkesin başında her vakit bir manevî yasakçıyı bulundurmaktadır. İman içinde lezzet olduğu gibi, günahlar içinde de sıkıntılar, elemler vardır. Günah işleyen kişi Cehennem hapsini ve Allah’ın gazabını hatırına getirmekle fenalıktan kolayca kurtulmaktadır.

Gerçek zevk, elemsiz lezzet, kedersiz sevinç ve hayattaki mutluluk, yalnız imandadır ve iman hakikatleri dairesinde bulunur.

İman, kalbde, kafada sürekli manevî bir yasakçı bıraktığından, kötü istekler histen, nefisten çıktıkça “yasaktır” deyip kovmakta ve kaçırmaktadır.

Allah’ı tanıyan ve itaat eden zindanda da olsa bahtiyardır. Allah’ı unutan saraylarda da olsa zindandadır, bedbahttır.

4- Günahlardan Utanmak

İnsanlarda az çok utanma duygusu vardır. Günahların insanlara verdiği utanma duygusu onları bir süre sonra terk etme yoluna götürür. Günahların verdiği ızdıraplar sahiplerini dayanılmaz sıkıntılara sokar. Zamanla dayanılmaz hal alır. Dünyada, çok namus sahipleri, cinayetlerinin verdiği utançtan kurtulmak ve ahirete tertemiz gidebilmek için, günahlarını itiraf edip kendilerine cezanın tatbikini istemişler ve isteyenler de vardır. Bunun örneklerini hem Asr-ı Saadet’te, hem de daha sonraki asırlarda görmek mümkündür. Günümüzde basından takip ettiğimize göre suç işleyen bazı kimseler suçlarını itiraf ederek karakollara teslim olmaktadırlar.

5- Nefsin Kusurunu Görmek

Şeytanın en önemli desisesi insana kusurlarını, hatalarını itiraf ettirmemektir. Öyle olunca istiğfar ve Allah’a sığınma yolu kapanmış olur. Şeytan diğer taraftan nefsin enaniyet ve gururunu tahrik eder. Nefis şeytandan aldığı bu cesaretten sonra kendini savunmaya başlar, kendini hatalardan ve günahlardan uzak olduğunu iddia etmeye başlar. Bir bakıma kendini günahlardan takdis eder.

Şeytanı dinleyen bir nefis daima kötülükleri ister ve hatalarını görmek istemez. Görse de başkalarına verir. “Ben bunu yapmak istemiyordum, falanca yüzünden oldu.”, “Bunu yapmaya beni zorladılar.”, “Ben iyi niyetle yaptım” gibi mazeretler üretir. Nefis ve şeytanın şerrinden kurtulmanın yolu Allah’a sığınmaktır. Bediüzzaman bunun yolunu şöyle çizer: “Nefsini ittiham eden, kusurunu görür. Kusurunu itiraf eden, istiğfar eder. İstiğfar eden, istiâze eder. İstiâze eden, şeytanın şerrinden kurtulur.”5

Nefsinin hatalarını gören kimse istiğfar eder. İstiğfar eden Allah’a sığınır. Allah’a sığınan nefis ve şeytanın şerrinden kurtulur.

“Kusurunu görmemek, o kusurdan daha büyük bir kusurdur. Ve kusurunu itiraf etmemek, büyük bir noksanlıktır.”6 diyen Said Nursi, kişi kusurunu görse, o kusur kusurluktan çıkacağını ve itiraf etse, affa müstehak olacağını da belirtir.

Geçmişte ve günümüzde bunun pek çok örneklerini görmek mümkündür.

—Devam edecek—

Dipnot:

5- Lem’alar, s. 240.; 6. Age., s. 240.