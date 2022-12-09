600 öğrenci hafız oldu

Kahramanmaraş’ta İl Müftülüğüne bağlı Kur’an kurslarında eğitimlerini tamamlayan 600 kursiyer için Hafızlık İcazet Töreni düzenlendi.

Merkez Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından genç hafızlar, tekbirler eşliğinde hocalarıyla tören alanına geldi. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, şunları kaydetti: “Çocuklarımızın, gençlerimizin yetişmesinde emeği, desteği, duası ve katkısı olan kim varsa Allah ondan razı olsun. Çocuklarımız, gençlerimiz Kur’an-ı Kerim’e karşı vazifelerimiz konusunda önemli bir adım attılar. Bugün 600 hafızımızın icazet töreni vesilesiyle bir araya geldik. Allah her birimize Kur’an-ı Kerim’in şefaat ettiklerinden olmayı nasip etsin.” AA

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