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9 ARALIK 2022 CUMA - YIL: 53

600 öğrenci hafız oldu

09 Aralık 2022, Cuma 18:00
Kahramanmaraş’ta İl Müftülüğüne bağlı Kur’an kurslarında eğitimlerini tamamlayan 600 kursiyer için Hafızlık İcazet Töreni düzenlendi.

Merkez Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.  Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından genç hafızlar, tekbirler eşliğinde hocalarıyla tören alanına geldi. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, şunları kaydetti: “Çocuklarımızın, gençlerimizin yetişmesinde emeği, desteği, duası ve katkısı olan kim varsa Allah ondan razı olsun. Çocuklarımız, gençlerimiz Kur’an-ı Kerim’e karşı vazifelerimiz konusunda önemli bir adım attılar. Bugün 600 hafızımızın icazet töreni vesilesiyle bir araya geldik. Allah her birimize Kur’an-ı Kerim’in şefaat ettiklerinden olmayı nasip etsin.”

 

AA

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