Anadolu’da devam eden gelenek: ‘Tabutluk kilim’

Birbirinden farklı geleneklerin olduğu Anadolu’da, vefat edenlerin ardından uygulanan ‘tabutluk kilim’ geleneği devam ediyor.

Yüzyıllar boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Anadolu toprakları, birbirinden farklı gelenekleri barındırıyor. Anadolu Kültürü’nün bir parçası olan “tabutluk kilim” geleneğinin hikâyeleri de kuşaktan kuşağa aktarılıyor. Renk renk, desen desen dokunan kilimler, Anadolu’daki bağış kültürünün önemli unsurlarından biri.

Vefat eden kişinin tabutunun üzerine serilmiş

Dünyaya yeni gelen her çocuk için dokundu, çeyizi için hazırlandı. Ancak bu kilimler, ne evlendikten sonra evlerde kullanıldı ne de çocuklara miras bırakıldı. Çünkü onlar tabutluk kilimlerdi. Müze araştırmacısı Seher Aykan tabutluk kilimlerle ilgili, “Ne zaman biri vefat ederse tabutunun üzerine onu sererlermiş. Defnedildikten sonra o halı ya da kilimi eve getirmeden direkt camiye götürürlermiş” bilgisini verdi.

Anadolu insanı her fırsatta bağış geleneğini yaşattı

Camilere sadece tabutlarla gelmedi kilimler. Anadolu insanı her fırsatta bağış geleneğini yaşattı. Aykan, “Bazen askere giden çocuğunu, askere gönderirken bir halı ya da kilimi camiye bağışlarmış insanlar. Bu tür gelenekler var” dedi. Yüzyıllara yayılan bağış gelenekleri, Anadolu Kültürü’nün kuşaktan kuşağa taşınmasını sağladı.