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3 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Keşke Cennet olsa...

03 Ağustos 2022, Çarşamba
Oyuncu İlyas Salman, “Eğer öldükten sonra Tanrı’nın var olduğunu anlarsam o zaman O’ndan ve tüm inanan insanlardan özür dilerim. Bu açıdan düşündüğüm oldu ama çıkar yol bulamadım. Ya varsa ve keşke olsa. Keşke cennet olsa.” diyor.

İlyas Salman'a kitap hediye ettik

 

Oyuncu İlyas Salman, katıldığı bir programda inancı ile ilgili çelişkili açıklamalarda bulunmuş. Çocukluğundan beri ölüm korkusu yaşadığını belirten oyuncu, önceden kendini ateist olarak tanımlarken, şimdi şüphelerle dolu bir yaklaşım içinde. “Eğer öldükten sonra Tanrı’nın var olduğunu anlarsam o zaman O’ndan ve tüm inanan insanlardan özür dilerim. Bu açıdan düşündüğüm oldu ama çıkar yol bulamadım. Ya varsa ve keşke olsa. Keşke cennet olsa.” diyor. Allah’ın olmadığının ispatının da olmadığını belirten oyuncu şunları söylüyor: 

“Tanrı varsa eğer, beni cehenneme göndereceğini düşünmüyorum. Ben direkt cennetlik bir kulum çünkü kimseyi aldatmadım, kimseye acı çektirmedim, kimseye yalan söylemedim. Keşke olsa da inansam diyorum. Benim indimde de, başka ateistlerin indinde de Tanrının olmadığını kesin ispatlayan bir şey yok. Olduğunu da ispatlayan bir şey yok” diyor.

İnsan sadece kendi vücuduna baksa binlerce ispat görür 

Allah’ın olmadığının ispatının yokluğu kesinlikle doğrudur. Ancak, “Varlığının da ispatı yok” derken İlyas Salman yanılıyor. Varlığının ispatı zerrelerden galaksilere uzanan her şeyde vardır. İnsan sadece kendi vücuduna baksa binlerce ispat görür. Başını kaldırıp gökyüzüne baksa sayısız ispat görür. Allah var, ölüm var, ahiretin gelmesi de her gün güneşin batıp ertesi gün doğması kadar net. Kışın kuruyup oduna dönen ağaç dallarının baharda yeniden yeşerip hayat bulması gibi insanın yeniden dirilmesi de hak ve gerçektir. Allah mutlak adalet sahibidir. Öyle zalimler vardır ki, dünyada cezalarını tam olarak çekmeden giderler. Bu durum masumlara, zulme uğrayanlara haksızlık değil midir? Zalimler için cehennem haktır. Cennet ve cehennem de Allah’ın adaletindendir.

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