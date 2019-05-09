Kim Ne Demiş?

"Hakikatte ölüm, ruhun aletlerini kullanmasını terk etmesinden başka bir şey değildir, ruhun aletleri ise organlardır." İbn-i Sina "Ey hayat, seni bu kadar kıymetli tutuşum, ölüm sayesindedir." L. Annaeus Seneca "Ölümden ne korkarsın, Korkma, ebedî varsın." Yunus Emre "Hayattan önce, ölüme hazırlanmalıyız." L. Annaeus Seneca "İyi geçen bir gün nasıl mutlu bir uyku getirirse, iyi geçen bir hayat da mutlu bir ölüm getirir." Leonardo da Vinci "İnsan, meyvenin çekirdeğini taşıması gibi, ölümü kendi içinde taşımaktadır." Rainer Marie Rilke "İnsan ne zaman ölür bilir misiniz; tembellikten, inançsızlıktan ve hayatı yaşamaya değer kılmayı becerememekten." Bernard Shaw

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