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Mezara da zam

27 Aralık 2022, Salı 23:48
Zamlar, insanın yakasını öldükten sonra da bırakmıyor. Her şeye gelen zamlar, mezar yerlerine de geldi. 1 Ocak 2023’ten itibaren geçerli olacak cenaze hizmetleri ve mezarlık fiyatları belirlendi.

Zamlar, insanın yakasını öldükten sonra da bırakmıyor. Her şeye gelen zamlar, mezar yerlerine de geldi. 1 Ocak 2023’ten itibaren geçerli olacak cenaze hizmetleri ve mezarlık fiyatları belirlendi.

Birinci grupta yer alan Karacaahmet, Nakkaştepe, Çengelköy 1. Kısım, Zincirlikuyu, Aşiyan, Nafibaba, Ulus ve Abide-i Hürriyet’te 6 bin 600 lira olan yer bedeli 7 bin 260 lira oldu.

Cenazenin yanındaki boş yer bedeli 20 bin 570 liradan 22 bin 630 liraya, boş mezar yeri bedeli ise 41 bin 140 liradan 45 bin 260 liraya, çocuk cenazesi için yer bedeli ise 6 bin 600 liradan 7 bin 260 liraya yükseltildi.

Emirgan, Edirnekapı Şehitlik, Merdivenköy, Küçükbakkalköy, Bülbülderesi, Feriköy, Sütlüce, Avcılar’ın içinde bulunduğu ikinci gruptaki mezarlıklarda 1200 lira olan yer bedeli 1320 liraya, cenazenin yanındaki boş yer bedeli 8 bin 250 liradan 9 bin 75 liraya, boş mezar yeri bedeli 16 bin 500 liradan 18 bin 150 liraya artırıldı. 1200 lira olan çocuk cenazesi için yer bedeli ise 1320 lira oldu.

EN UCUZ MEZAR 2 BİN 900 TL

Hekimbaşı, Kurtköy, Çekmeköy, Kilyos, Cebeci, Kayabaşı’nın içinde olduğu üçüncü gruptaki mezarlıklarda yer bedeli 100 liradan 110 liraya, boş mezar yeri 5 bin 500 liradan 6 bin 50 liraya, cenazenin yanındaki boş yer bedeli ise 2 bin 750 liradan 3 bin 25 liraya çıkarıldı.

Daha önce köy statüsünde olan mezarlıkların bulunduğu dördüncü grupta ise cenaze için yer bedeli 100 liradan 110 liraya, cenazenin yanındaki boş yer bedeli 1320 liradan 1450 liraya, boş mezar yeri 2 bin 640 liradan 2 bin 900 liraya yükseltildi.

Gayrimüslimlere ait mezarlıklarda cenaze için yer bedeli 500 liradan 550 liraya, cenazenin yanındaki boş mezar yeri 5 bin 280 liradan 5 bin 810 liraya, boş mezar yeri 8 bin 580 liradan 9 bin 440 liraya çıkarıldı.

GASİLHANE, TABUT, DEFİN ÜCRETSİZ

Oy birliğiyle kabul edilen tarifeye göre gasilhane, tahta tabut, cenaze tabut örtüsü, cenaze defin işlemleri ve İstanbul dışına nakil gibi hizmetler ücretsiz olmaya devam edecek.

Tabutlu defin 440 liradan 480 liraya, briket lahit 770 liradan 1200 liraya, yer bedeli hariç kabir nakli 2 bin 200 liradan 2 bin 420 liraya, tek katlı lahit mezar 1920 liradan 3 bin liraya, çift katlı lahit mezar 2 bin 420 liradan 4 bin liraya yükseltildi.

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