"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 TEMMUZ 2022 SALI - YIL: 53

Aldığını maaş sanan vekillere…

Ahmet BATTAL
05 Temmuz 2022, Salı
AKP milletvekili Zülfü Demirbağ’ın “maaşımız yetmiyor” söylemi üzerine dünkü gazetemizde İbrahim Özdabak’ın çizdiği karikatürü gördünüz.

İşin bu kısmı için bir resim bir kitap kadar kıymetli ve yeterli. 

Ama biz işin başka bir tarafındayız:

Aşağıdakileri “Hukukun Temel Kavramları” adlı bir kitaptan aktarıyoruz. 

(Bunları birileri “Temelin Hukuk Kavramları” olarak anlar mı diye de korkuyoruz.)

***

Kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevlere atanan kamu personelinin ana grubu memurlardır. 

Özel sektöre açılamayan ya da devredilemeyen türden kamu hizmetlerini gören memurlar, gerçek ve klasik mânâsıyla memurdurlar. Bu türden memurlar için asıl amaç bu yolla geçinmek ya da para kazanmak olmayıp, milletine ve devletine hizmet etmektir. 

Memurların geçinmek ya da para kazanmak amacıyla ticaret, ziraat vb. başka bir iş yapmaları yasaktır. Zira memurlar, mesaisini (emeğini) devletin ve milletin emrine tahsis etmiş kişilerdir. Devlet de geçimlerini sağlamak için memurlarına maaş verir. Maaşın belirlenmesinde ölçü olarak sadece verimli ve çok çalışma ölçüsü kullanılmaz. İhtisas, kıdem, temsil yeteneği, sorumluluk gibi hususlara da bakılır.

Memurların daimî iş (kadro) garantisi vardır ve büyük çoğunluğu haksız şikâyetlere karşı bir tür dokunulmazlık altına alınmışlardır. Memurların sendika hakkı olsa dahi bu sendika bir tür dernektir. Zira sendikanın asıl varlık sebebi olan grev hakkı bunlarda yoktur.

İşçiler kamu personelinin ikinci ana grubunu oluşturur. Devletin kamu hizmeti olarak yürüttüğü, ancak çalışanların mutlaka özel olarak korunması ve memur statüsüne sahip olması gerekmeyen bazı faaliyetler, işçilere gördürülmektedir. Meselâ; bir kısım inşaat, ulaşım ve belediye hizmetleri böyledir.

Kamu işçileri devlete çalışmakla birlikte, özel sektördekiler gibi, geçinmek için çalışır ve çalıştıklarının karşılığını (ücret) alırlar. Yeterli karşılık alamadıklarını düşünüyorlarsa işveren durumundaki devletle pazarlık imkânına ve bu amaçla gerçek sendika ve grev hakkına sahiptirler. Buna karşılık memurların aksine, işçilerin devamlı iş ve kadro garantisi yoktur. Hizmetine ihtiyaç duyulmayan işçinin işine son verilir.

Milletvekillerine gelince: Seçimle iş başına gelen (milleti temsil eden) milletvekilleri klâsik mânâsıyla memur ya da işçi değildirler. Bunlar, kendilerini seçen ve dolayısıyla vekâlet veren halktan yetki ve emir alır ve yine ona karşı sorumlu olurlar. Hizmetleri beğenilmediği takdirde yeniden seçilemezler. Milletin vekili olarak millet adına faaliyet yaparlar. Devletin bütçesini onlar oluştururlar. Kamu harcamalarını onlar yönetir ve denetlerler. Faaliyetleri sırasında yaptıkları ya da yapacakları var sayılan masraflara karşılık, bütçeden yine kendi belirledikleri miktarda ödenek (tahsisat) alırlar.

***

Özetle: Milletvekilleri bir patronun işçisi değildir, ecri için ücret almaz.

Milletvekilleri “devlet”in memuru değildir, geçimi (iaşesi) için devletten maaş almaz. 

Milletvekilleri kendilerinin oluşturduğu ve denetlediği bütçeden kendi harcamaları için vekalet ödeneği alırlar. 

Ama kendilerinin milletin vekili olduğunu bilmeyenler “devletten maaş” aldıklarını sanırlar.

Oysa demokrasi önce “temsil şuuru” ister.

Okunma Sayısı: 455
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sandık bir an önce gelmeli

    Bediüzzaman her türlü istibdata karşıydı
    📷

    Yurt dışı kurban kayıtları başladı

    ABD'de 4 Temmuz kutlamalarında silahlı saldırı: 6 kişi öldü, 24 kişi yaralandı

    Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu

    NATO: İsveç ve Finlandiya yükümlülüklerini ve taahhütlerini resmen teyit etti

    Hacı adayları Cebel-i Rahme'de

    Rusya Savunma Bakanı: Luhansk’ın tamamı kontrol altına aldık

    MSB: Uzman Çavuş Serhat Bal, Pençe-Kilit bölgesinde şehit oldu

    Yeni dalga kapıda

    Buğday ithalinde dünya üçüncüsü olduk

    Bu asgari ücretle geçinilemez

    TÜİK-ENAG makası iyice açıldı

    LGS tercihleri başladı

    Okullar kapandı çocuklar çalışmak zorunda kaldı

    Ukrayna'nın Odessa kentinde denize girilemiyor

    'Varlık Barışı'nda yeni dönemin detaylar belli oldu

    Srebrenitsa kurbanları Ankara’da anıldı

    'Uymazlarsa bunları NATO'ya almayacağız'

    MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Yurt dışı kurban kayıtları başladı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İzmir notları
    Faruk ÇAKIR

    Eğitimdeki büyük israfa bakar mısınız?
    Ahmet BATTAL

    Aldığını maaş sanan vekillere…
    Genel

    Bediüzzaman her türlü istibdata karşıydı
    Ali FERŞADOĞLU

    Peki, şimdi ne olacak?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Lâf, hamaset ve icraat
    Süleyman KÖSMENE

    Kabir suali mahşer ile çelişir mi?
    Risale-i Nur'dan

    İslâm’ın kudsî ve semavî kongresi: Hac
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.