Son iki ay içinde Antalya’da, Samsun’da ve Çorum’da Yeni Asya Temsilciğinin tertip ettiği üç ayrı kitap fuarına iştirak ettik.

Fuarlarda Yeni Asya’dan çıkmış tek kitabımız -ve inşallah ahirette bir mededimiz- durumunda olan “15-20 Temmuzların İlacı, ADALET ve HÜRRİYET” adlı kitabımızı imzalayıp okuyucularıyla sohbet ettik.

Bildiğiniz üzere, bu kitabımız, aslında bu köşede 2016 ila 2019 arasında yayınlanmış bazı yazılarımızdan oluşan bir derleme mahiyetinde.

Tahmin edileceği üzere, Yeni Asya Neşriyat standına bu kitabımızı alıp imzalatmak için gelen okuyucuların önemli kısmı, kitabımızın yanında Risale de aldı.

Bu dostlarımızla sohbetimizde şu hususlar öne çıktı:

Görüştüğümüz kitlenin, 15 Temmuz konusundaki görüşleri zamanla değişmiş ve daha da değişiyor. Bilhassa Osman Şimşek’in videolarında yer alan ve darbe teşebbüsüne dair itiraf niteliğinde olan bazı açık bilgilerden ve delillerden sonra “darbe ve masumiyet konusunda acaba kandırıldık mı” sorusunu soranların sayısı artıyor.

Bu açıdan bizim 5.8.2025 tarihli “Şaşı bakmış, öyle mi?” başlıklı yazımız ve bilhassa altındaki yorumlar, bu konularda nereden nereye gidildiğini görmek hususunda faydalıdır. Linki:

https://www.yeniasya.com.tr/ahmet-battal/sasi-bakmis-oyle-mi_612504

Biz kader inancımızın temel prensibini her zaman tatbik ederiz ve etmeliyiz:

Tevbe kapısı küçük kıyamete ve büyük kıyamete kadar açıktır.

Aynen tevbe kapısı gibi, fikir değiştirme kapısı da ölünceye kadar daima açıktır.

Dolayısıyla, bazılarının dile getirdiği, “şu tür adamların şu konulardaki fikirleri asla değişmez” türünden hükümler iki sebeple tehlikelidir:

Birincisi “bir adama kırk defa ‘iyisin’ desen iyi olacağı” gibi, ümitle ve sabırla bilgilendirmek de fikir değişikliğine kapı açabilir. Bu ihtimali yok sayarak ve dolayısıyla yok ederek yaklaşmak kapıları kapatmak demektir. Oysa samimî nasihatçi olan hakikî hamiyet sahiplerine bu tür bir bağlayıcılık yakışmaz.

İkinci olarak bu tür hükümler kader inancımıza da aykırıdır.

Zira bu tarz kesin hükümler ancak geçmiş için bir anlam ifade edebilir. Mesela denilebilir ki “filanca kişi bugüne kadar şu konudaki fikirlerini değiştirmedi”.

Ancak gelecek için bu tür bir kesin hüküm kadere hudut çizmek demektir. Buna hiçbir imanlı kulun hakkı yoktur ve olamaz.

Bu sebeple “filanca kişi fikirlerini asla değiştiremez” demek “filanca kişi asla günah işleyemez” demek gibi bir şeydir. Allah sırf o haddi aşan o kulunun aşırılığını ve itikadındaki hatasını ona göstermek için öbür kuluna günahı işletir ve bunu birincisinin gözüne sokar ki uyansın, günahın cezasını da birincisine yazar.

Bu sebeple insanların fikirlerinin değişip değişmeyeceğine dönük olarak açıklanan bu türden kanaatler sadece gelecek için bir tahminden ibaret olmalıdır.

Üstelik bu konudaki kanaatleri de bazı kötü örnekleri şerre yorarak değil bazı iyi örnekleri hayra yorarak açıklamak gerekir.

Fuarlar bizlere bunu da gösterdiği için özellikle faydalıdır. Organizatörleri tebrik ediyoruz.