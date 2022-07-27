"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 TEMMUZ 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Anka kuşu gelse park etse

Ahmet BATTAL
27 Temmuz 2022, Çarşamba
Ankara ciddi bir şehirdir. Zira ne de olsa “başşehir”dir. Ama 1994’ten sonra pek espritüel bir başkan tarafından yönetildi.

Başkan Melih Gökçek, genç görünüşü, güler yüzü ve sosyal medya virtüözlüğü ile meşhur olmuştur denebilir. 

Yatırımcı yönü de elbette meşhurdur. Hakkını yemeyelim. 

Ama nezdimizde asıl şöhretini, sonradan “yanlış yatırım” sayılıp yıkılacak yatırımlar yapmasıyla kazanmıştır. 

Eskişehir yolu üzerinde Konya yolu kavşağını geçtikten beş yüz metre sonra soldaki “kupon arazi”ye yaptırdığı demir yığınını yıktırdığı ve yerine başka bir şeyler yaptırdığı bilinir mesela. 

Ama bu yanlışın hukuki ve siyasi hesabını verip vermediği pek de bilinmez. 

Gökçek’in Ankapark adını verdiği “eğlence merkezi” de Ankara’nın ciddiyet ve kasvetini bir parça yumuşatabilmek için düşünülmüş bir projesidir. 

Yeri de çok iyi seçilmiştir: Ankara’nın ciddiyet merkezi olarak inşa edilen Beştepe Külliyesinin hemen alt tarafındadır. 

“Altı kaval üstü şeşhane” misali! 

Gerçi aynı alandaki tarihî denilebilecek hayvanât bahçesi bu vesileyle tarumar ve yok edilmiştir ama o ayrı mesele. 

Gökçek bu yatırımla Ankara’daki ciddiyetin dengelenmesini sağlamayı düşünmüş olmalı.

Ama başaramadı. Yatırım yürümedi. İşletilemedi. Ankapark battı, yatırım çürüdü, işletmeci bahanelerle devretmeye yanaşmadı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi nihayet bir mahkeme kararıyla “batakland” adı verilebilecek olan bu alanı teslim almayı başardı. 

Batakland Ankapark’ı Meral Akşener Hanımefendi ile birlikte ziyaret eden Başkan Mansur Yavaş’ın yaptığı açıklama Gökçek’in “yatırım” anlayışını bütün çıplaklığıyla ele veriyordu. 

Esasen Gökçek’in Tandoğan meydanının alt tarafına on beş sene önce yaptırdığı büyükşehir belediyesi hizmet binasındaki mini “başkanlık sarayı”nın başkanlık özel katının tefriş ve tezyin biçimini bilenler, Beştepe’deki ihtişamlı saray-külliyenin ancak oradan ilhamla yapılmış olabileceğini de düşünebilirler. 

Yani bazıları için gösteri bir gelenek. Gösteriş de bir gelenek. 

TBMM lojmanlarını boşaltıp satışa çıkarmayı vadeden ve başaran bir AK Parti’den sonra bugünkü AKP ile geldiğimiz yer ortada. 

Yeni gelecek iktidarın en zor işlerinden biri bu gösteriye ve gösterişe son verip veremeyeceği.

Geldikten sonra izleyip göreceğiz. Umduğumuzu bulamazsak onu da eleştireceğiz. “Anka kuşuyum” da dese fark etmez. 

Okunma Sayısı: 114
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İkinci el devri

    BİK ambargosu sayfa azalttırdı

    Meyve-sebze, mevsiminde bile lüks

    Herkesin altında arabası var

    Yumurtaya % 100 zam

    KYK borcunu ödeyenler için formül arayışı

    YÖK: 24 tercih hakkınız var

    İngiltere’den Rusya Adalet Bakanı dahil 42 isme yaptırım kararı

    Macron: Mali'den çıkıyoruz

    Fransa’da kuraklık alarmı

    Benzine indirim kararı

    IMF küresel büyüme tahminini düşürdü

    Meclis olağanüstü toplanacak

    AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımları uzattı

    Erdoğan Rusya'ya gidiyor

    Almanya'nın genç nüfusu son 72 yılın en düşük seviyesinde

    'Sürücü kusuru' trafik kazalarında ana sebep

    Lufthansa 1000'den fazla uçuşu iptal etti

    AB'den doğal gaz tüketimini yüzde 15 azaltma kararı

    Beyaz Saray'dan ''resesyon'' açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Lozan’ın içyüzü ve helalleşme
    Genel

    Herkesin altında arabası var
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Duada önemli sırlar
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kore Savaşı ile İran-Irak Savaşı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Nüfus politikaları, üretim, israf, yolsuzluk ve…
    Dr. Âdem Toprak

    Samimiyet, hakkaniyet ve insaf! Said Nursi “Amerika’nın kendisine verildiğini” mi iddia etti?
    Faruk ÇAKIR

    “Hedefimiz AB’ye tam üyelik”
    Raşit YÜCEL

    İbrahim Hulusi Yahyagil

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.